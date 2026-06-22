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Maserati Trident Stars, nasce la nuova costellazione del Tridente

di Italpress - 22 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del centenario del logo del Tridente, Maserati presenta Trident Stars, un progetto innovativo che porta il simbolo del Marchio oltre i confini del tempo e dello spazio, trasformandolo in una costellazione nel cielo. Disegnando il proprio emblema nel firmamento e associandolo alle persone che hanno contribuito a costruirne e custodirne l’identità, Maserati rende omaggio a una comunità globale, accomunata dagli stessi valori e dalla stessa passione. Ideato come un gesto simbolico che trasforma il legame con il Tridente in una luce destinata a brillare nel tempo, il progetto si inserisce nel più ampio programma di iniziative volte a rendere omaggio ai 100 anni dell’iconico logo, apparso per la prima volta nella leggendaria Tipo 26 che vinse la competizione sportiva Targa Florio nel 1926. Collocata tra le costellazioni del Leone e del Pastore, Trident Stars si compone di 100 stelle scelte da Maserati in collaborazione con Maurizio Pajola e Anna Lucchetti, Ricercatori del’INAF-Osservatorio Astronomico di Padova, e disposte fino a comporre la sagoma inconfondibile del simbolo del Marchio. Ogni astro è dedicato a una personalità che ha contribuito a costruire l’identità Maserati: clienti fedeli, amici del Brand e dipendenti. Tra questi anche collezionisti di vetture d’epoca, proprietari di esemplari Maserati Fuoriserie, Brand Ambassador e gentlemen driver che, nel rispetto dell’anima racing del marchio, portano in pista le supercar GT2 e MCXtrema.Ciascuna stella vive in una doppia dimensione, digitale e reale. Potrà, infatti, essere tradotta in un’opera digitale unica, certificata su blockchain e da smart contract, ed essere accompagnata da un certificato di una stella reale, fisicamente presente nello spazio. Il progetto Trident Stars verrà, inoltre, raccontato attraverso un’esperienza immersiva e coinvolgente declinata su un sito dedicato, contenuti social e iniziative digitali per culminare nella consegna di un kit dedicato, momento in cui il legame celebrato nel cielo prenderà forma nelle mani di chi lo ha ispirato. Con Trident Stars, dunque, Maserati guarda alle stelle per rendere eterno ciò che il Tridente rappresenta da cento anni: audacia, eccellenza e passione destinata a brillare oltre il tempo. Valori che ancora oggi prendono forma nelle nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale, espressione contemporanea di quello stesso DNA che il Tridente custodisce da sempre.Cristiano Fiorio, Maserati Chief Marketing Officer e General Manager BOTTEGAFUORISERIE, dichiara: “Il nostro logo del Tridente è un simbolo che si imprime nella memoria e che quest’anno celebra i suoi primi 100 anni. Con Trident Stars abbiamo voluto portarlo dove la memoria diventa eterna, trasformandolo in una costellazione destinata a brillare nel tempo. Un progetto che amplifica la visibilità e la rilevanza simbolica del nostro Brand, esaltandone al contempo il valore emozionale, culturale e senza tempo: elementi che da sempre distinguono l’identità e l’unicità di Maserati e che ritroviamo oggi nelle nuove GranTurismo, GranCabrio e Grecale, in cui quella stessa eredità continua a ispirare il nostro futuro”.

– Foto ufficio stampa Maserati –(ITALPRESS).