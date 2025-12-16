Architettura

Fontana di Trevi: il ticket a 2 euro

La decisione del Comune, l'esenzione del pagamento per i romani

di Dave Hill Cirio - 16 Dicembre 2025

Il Comune di Roma ha deciso di introdurre un ticket da 2 euro per l’accesso ravvicinato alla Fontana di Trevi. L’obiettivo principale, gestire l’enorme afflusso turistico quotidiano e proteggere uno dei monumenti più fragili e visitati al mondo.

La decisione arriva dopo mesi di valutazioni tecniche, sperimentazioni e confronti istituzionali. Roma sceglie una regolazione attiva per evitare il degrado e migliorare la fruizione.

Perché si è arrivati al ticket: la tutela prima di tutto

La Fontana di Trevi accoglie milioni di visitatori ogni anno, spesso concentrati nelle stesse ore. Il sovraffollamento crea problemi di sicurezza, manutenzione e decoro urbano. E le superfici marmoree subiscono stress continui.

La presenza costante delle forze dell’ordine non basta più. Il ticket, per controllare i flussi, limitare le soste e garantire interventi di tutela più efficaci.

Come funzionerà l’accesso regolato

L’accesso a pagamento riguarda la zona più vicina alla fontana. Il sistema prevede ingressi contingentati e tempi di permanenza limitati. Il prezzo resta volutamente simbolico per non creare barriere economiche. La decisione prevede l’esenzione dal ticket da 2 euro per i residenti a Roma.

Fontana di Trevi: storia di un’icona mondiale

La fontana nasce dall’Acquedotto Vergine, realizzato in epoca romana nel 19 a.C. L’attuale scenografia barocca prende forma nel Settecento: Nicola Salvi avvia il progetto, completato poi da Giuseppe Pannini. Così la Fontana di Trevi diventa un simbolo globale di Roma e dell’Italia. Cinema, arte e letteratura ne amplificano la fama nel mondo.

La monetina nella fontana: tradizione e numeri impressionanti

Lanciare una moneta promette un ritorno a Roma, il rito coinvolge ogni giorno migliaia di persone. Ogni anno si raccolgono oltre un milione di euro, le somme finanziano progetti sociali e solidali. Il gesto contribuisce però all’affollamento prolungato dell’area.

Un caso che guarda all’Europa

Roma osserva esperienze simili in altre città d’arte. Venezia introduce contributi per i visitatori giornalieri. Barcellona limita l’accesso in zone sensibili. Un tema comune alle grandi capitali turistiche. Quindi, la Fontana di Trevi diventa un banco di prova nazionale.

Un simbolo tra tutela e futuro

Il ticket da 2 euro segna una svolta nella gestione del patrimonio romano. Perché la Fontana di Trevi resta un luogo di emozione collettiva. La sfida è proteggere senza snaturare. Con il ticket, una nuova fase. Roma prova a conciliare bellezza, sostenibilità e accessibilità.

