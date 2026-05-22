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Francia, sorpasso storico: birra batte vino. Che crisi è?

Il rosso non seduce più i giovani, frenati spesso da un gergo tecnico che spaventa i neofiti e dal formato rigido della bottiglia da 75 cl

di Angelo Vitale - 22 Maggio 2026

Un dato scuote l’identità culturale ed economica della Francia: per la prima volta nella storia moderna, il consumo di birra ha superato quello del vino.

Birra batte vino in Francia

Secondo le ultime rilevazioni di Brasseurs de France e dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, nell’ultimo anno i cittadini francesi hanno consumato 22,1 milioni di ettolitri di birra, contro i 22,0 milioni di ettolitri di vino.

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Un cambio di paradigma generazionale e culturale

Sebbene lo scarto numerico sia ridotto, il valore simbolico è enorme. Il sorpasso è il culmine di un cambiamento strutturale nelle abitudini di acquisto: il vino non è più la bevanda “quotidiana” legata al pasto.

Gli esperti francesi evidenziano come il settore vitivinicolo stia pagando un “atto mancato” verso le nuove generazioni: il vino rosso non seduce più i giovani, frenati spesso da un gergo tecnico che spaventa i neofiti e dal formato rigido della bottiglia da 75 cl.

La birra ha conquistato territorio grazie a tre fattori chiave. Il primo, l’esplosione dei birrifici craft: l’offerta si è diversificata e sofisticata, uscendo dai confini del Nord della Francia. Il secondo, l’accessibilità e l’informalità: un posizionamento di prezzo più basso e un’immagine conviviale, meno legata ai rituali rigidi della tavola. Il terzo, il boom del “no-low”: la birra senza alcol (cresciuta del 11,5% nell’ultimo anno) sta sostenendo l’intero comparto, intercettando la domanda di benessere dei consumatori.

Non tutto il vino “va male”: la resistenza del bianco e delle bollicine

L’analisi specialistica d’Oltralpe rivela una realtà a due velocità. Se il vino rosso prosegue il suo declino, si registra una crescita vigorosa per i vini bianchi e gli effervescenti.

Le “bollicine” (anche oltre lo Champagne) non sono più riservate alle celebrazioni ma dominano il momento dell’aperitivo, citate come preferenza dal 41% dei consumatori.

Inoltre, il consumatore francese sta diventando sempre più esigente: se beve meno, cerca una qualità superiore e un’esperienza autentica. Non a caso, l’enoturismo è diventato una leva strategica fondamentale, con 12 milioni di visitatori annui che cercano emozione e scoperta direttamente in cantina.

Digitalizzazione e Ai: i nuovi sommelier

Una novità dirompente del 2026 è l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel percorso d’acquisto. Circa il 30% dei francesi utilizza oggi l’Ai per informarsi su vitigni, abbinamenti e qualità dei prodotti.

Questo riflette l’emergere di un consumatore più autonomo e connesso, che si affida a raccomandazioni personalizzate digitali piuttosto che ai soli canali tradizionali.

La strategia del “valore” contro il calo dei “volumi”

Insomma, la Francia non sta semplicemente “andando male”, ma sta accelerando la sua trasformazione. La filiera francese ha capito che il futuro non risiede più nella quantità (il consumo di vino è crollato del 37% in trent’anni), ma nel valore e nell’immagine.

Mentre i volumi calano, il fatturato del settore tiene grazie a brand forti e a una gestione manageriale aggressiva.

La sfida per i “capitani” del vino, in Francia come in Italia, è ora quella di accettare che il mondo ha cambiato sete, spostando gli investimenti dalla sola cantina verso il marketing e la sostenibilità. E la capacità di raccontare il vino come un’esperienza moderna, e non solo come un retaggio del passato.