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Vino italiano: il bluff dei “capitani” a fine corsa

I dati dell’indagine Mediobanca sul settore vinicolo tracciano un quadro spietato dell'immobilismo della filiera

di Angelo Vitale - 21 Maggio 2026

Il vino italiano ha un problema che non si risolve in cantina, ma in cabina di regia. I dati dell’indagine Mediobanca sul settore vinicolo tracciano un quadro spietato: un calo complessivo delle vendite del 2,8%, trainato dal crollo dell’export (-3,4%) e dalla frenata del mercato interno (-2,2%).

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Vino italiano: i veri perché della crisi

Ma la vera notizia non è la flessione dei consumi pro capite, scesi a 35,6 litri annui. C’è il corto circuito culturale di una filiera che continua a investire nell’acciaio delle botti e a tagliare sulla comunicazione, governata da un ecosistema patriarcale incapace di dialogare con il mercato moderno.

Mentre la produzione globale di vino (227 milioni di ettolitri) supera i consumi (208 milioni), l’Italia si conferma primo produttore con 44,4 milioni di ettolitri, ma resta seconda per valore (7,8 miliardi di euro) dietro alla Francia. È qui che si misura il divario con le filiere estere.

La Francia? Un passo avanti a noi

I cugini d’Oltralpe vendono meno volume ma generano più margini grazie a brand storici e a una managerialità aggressiva. L’Italia, invece, resta intrappolata nella trappola del “prezzo intermedio”, la fascia che soffre di più (-3,1%), schiacciata tra il risparmio del basic e lo status del premium.

Il paradosso degli investimenti: nel 2025, il 90% dei maggiori produttori italiani ha investito in cantina e la spesa complessiva per investimenti è salita del 3,5%. Nello stesso anno, la spesa pubblicitaria è stata tagliata del 5,4%, fermandosi a un misero 2,6% delle vendite. Il vino italiano soffre di una patologia evidente: la “sindrome del geometra”.

La “sindrome del geometra”

Si preferisce capitalizzare la fortezza (comprare botti, pannelli solari, linee di imbottigliamento) piuttosto che finanziare il marketing per attirare i consumatori dentro quella fortezza. Questo immobilismo economico si riflette in una governance iper-tradizionale e gerontocratica.

Con un’età media dei presidenti che sfiora i 64 anni e l’82% del patrimonio netto blindato tra famiglie e cooperative, il settore soffre di una profonda allergia alla trasparenza finanziaria.

I mercati azionari? Un tabù

I mercati azionari restano un tabù: dal 2015 solo due società sono quotate all’Aim (Masi Agricola e Iwb), e i fondi di private equity pesano appena per il 3,6% dei mezzi propri. Invece di aprirsi ai capitali di rischio per scalare i mercati globali, le aziende preferiscono la via del debito bancario.

Il caso del Friuli Venezia Giulia (calo vendite record a -5,7% e debiti al 62,4% del capitale investito) e della Puglia (15,2% dei volumi nazionali ma appena il 7,4% del valore, con debiti al 58,6%) dimostrano la fragilità di un modello strutturalmente sottocapitalizzato. Le aziende sotto i 30 milioni di ricavi perdono il 3,5%, prive della forza d’urto necessaria per competere oltreconfine, specialmente negli Usa dove l’export italiano ha segnato un preoccupante -6,3%.

L’ottimismo che non funziona

Mentre colossi come Cantine Riunite-Giv (635,1 mln), Argea (462,9 mln) e Iwb (395,9 mln) cercano di fare massa critica, il resto della filiera si arrocca. Il 70% degli intervistati ritiene ancora il settore “attrattivo” e il 58% si aspetta una crescita del fatturato per il 2026.

Un ottimismo che assomiglia più a un pio desiderio che a una strategia reale, se si considera che la diversificazione (indicata dal 72% come leva principale) cozza contro il rifiuto di investire sui trend emergenti, come i No-Low alcol, lasciati sotto a uno zero virgola (0,5%) del mercato.

Se l’intera filiera continuerà a confondere il valore della tradizione con la difesa dello status quo generazionale, il vino italiano continuerà a perdere terreno, prigioniero di un mondo che ha cambiato sete, mentre i suoi produttori non hanno ancora cambiato mentalità.