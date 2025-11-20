Sport

Gattuso vorrebbe fermare il campionato per i playoff mondiali

La proposta del ct: "Facciamo come in Turchia"

di Pietro Pertosa - 20 Novembre 2025

Rino Gattuso chiede di fermare il campionato per consentire all’Italia di prepararsi al meglio in vista dei playoff mondiali. Oggi l’urna dei sorteggi ha restituito il nome dell’avversaria della Nazionale lungo la strada della qualificazione ai mondiali 2026. È uscita l’Irlanda del Nord. Che evoca ricordi amari, come Svezia e Macedonia del Nord. Ma più lontani. Furono loro, nel 1958, a impedirci la qualificazione ai Mondiali che si disputarono in Svezia e videro brillare, per la prima volta, la stella luminosissima di uno dei più grandi campioni della storia del calcio: Pelé.

Gattuso e l’ipotesi di fermare il campionato per i playoff

Una premessa. La fa direttamente lui ai microfoni di Rai Sport. Sa che si tratta di una decisione che non dipende da lui. Gattuso, però, non sarebbe contrario a fare come in Turchia, dove la Super Lig si concederà qualche turno di pausa per consentire alla Nazionale, allenata da Vincenzo Montella, di prepararsi al meglio. È stato proprio Montella a dargli l’idea. “Parlando qui con Montella mi diceva che in Turchia il campionato forse si fermerà per qualche giorno. Potremmo anche noi lasciare quei tre giorni di competizioni europee e noi avere qualche giorno in più”.

L’ultima chiamata per il calcio azzurro

Non è solo una partita di calcio. E non è retorica. Se l’Italia ciccasse la terza qualificazione di fila ai Mondiali, per il movimento del football tricolore sarebbero dolori. C’è l’onore da difendere, per carità. Ma pure gli affari. E non scherzano. Anni di declino hanno già allontanato tanti ragazzi dalla pratica sportiva, riducendo ancora di più i bacini da cui pescare nuovi talenti. E poi c’è Sinner che, con le sue vittorie, sta trascinando una generazione ad amare palline e racchette più del pallone. E, infine, c’è pure il volley dove siamo una potenza mondiale sia in ambito maschile che femminile. Il calcio, in caso di nuovo fallimento, rischia di rimpicciolire la sua fanbase. Fermare il campionato per i playoff, come dice Gattuso, forse non sarà un sacrificio così insopportabile.