Mondiali 2026: il sorteggio playoff per l’Italia e l’avversaria della semifinale

di Eleonora Ciaffoloni - 20 Novembre 2025

A Zurigo, alle ore 13 ha avuto luogo il sorteggio – anche per l’Italia – che definisce semifinali e potenziali finali dei playoff per il Mondiale 2026. Gli Azzurri di Gennaro Gattuso, reduci dal 4-1 contro la Norvegia, conoscono ora la nazionale che affronteranno nella semifinale del 26 marzo: l’Irlanda del Nord.

Sorteggi playoff Mondiali 2026: Italia in Fascia 1: semifinale in casa

Grazie al miglior ranking FIFA tra le squadre coinvolte, l’Italia partiva in Fascia 1, assicurandosi: la possibilità di giocare la semifinale in casa il 26 marzo 2026 e un accoppiamento contro una squadra di Fascia 4. Prima del sorteggio, le potenziali avversarie erano quattro: Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord.

Come funzionano i playoff

Il percorso verso il Mondiale prevede 16 squadre divise in quattro mini-tabelloni, ciascuno composto da semifinale e finale a gara secca.

Gli abbinamenti seguono lo schema:

– Fascia 1 vs Fascia 4

– Fascia 2 vs Fascia 3

Le finali si giocheranno il 31 marzo 2026 con sede determinata da un ulteriore sorteggio.

L’Italia condivide la Fascia 1 con Danimarca, Turchia e Ucraina. Il recente ribaltamento nel girone C ha portato la Danimarca in Fascia 1, facendo scivolare la Polonia in Fascia 2.

Questo scenario apre alla possibilità di una finale ad altissimo rischio: Italia–Polonia, qualora entrambe vincessero le rispettive semifinali.

La situazione delle fasce

Fascia 1: Italia – Danimarca – Turchia – Ucraina

Fascia 2: Polonia – Galles – Repubblica Ceca – Slovacchia

Fascia 3: Irlanda – Albania – Bosnia – Kosovo

Fascia 4: Svezia – Romania – Macedonia del Nord – Irlanda del Nord