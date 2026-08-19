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Georgia, sei concerti con la partecipazione italiana al rinomato Festival “Serenate Notturne”

di Italpress - 19 Agosto 2026

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Al via da oggi il Festival Internazionale “Serenate Notturne” (“Gamis Serenadebi”), uno degli appuntamenti di musica più apprezzati e attesi in Georgia e sostenuto – come da tradizione – dall’Ambasciata d’Italia in Georgia.

Istituito dalla famosa violinista georgiana Liana Isakadze, il Festival, giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione dedicata all’80esimo anniversario della nascita della fondatrice, si svolgerà in tre città georgiane (Borjomi, Batumi e Tbilisi), unirà musicisti di fama nazionale e internazionale e offrirà agli appassionati di musica sei concerti imperdibili con la partecipazione dei brillanti musicisti italiani.

Secondo quanto riferisce una nota dell’Ambasciata d’Italia in Georgia, ai primi due concerti programmati per il 19 agosto (a Borjomi) e il 21 agosto (a Batumi), a dirigere l’Orchestra “Virtuosi georgiani” sarà Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra con una carriera internazionale di altissimo livello, conosciuta dagli appassionati di musica classica in Georgia, che insieme alla solista, Yuki Serino, considerata astro nascente del violino italiano, proporrà al pubblico la meravigliosa musica classica, dalle ouverture delle celebri opere di Rossini, Verdi e Mascagni ai pezzi di Mendelssohn, Saint-Saens e Tchaikovsky. Il 23 agosto sul palco del Teatro Statale di Dramma di Batumi si esibiranno Mario Stefano Pietrodarchi, virtuoso bandoneonista italiano, amato dal pubblico georgiano, il famoso violinista e direttore d’orchestra Andres Gabetta e l’affermata soprano Nadezhda Nesterova. Un evento eccezionale che unirà il barocco italiano e il tango nuovo argentino, alternando i brani di Vivaldi con quelli di Piazzolla, arrangiati da Luca Salvadori.

I protagonisti del concerto che si svolgerà il 25 agosto al Teatro Statale di Dramma di Batumi saranno Gloria Campaner, brillante e raffinata pianista, una delle più talentuose musiciste della sua generazione e vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali, il bandoneonista italiano Mario Stefano Pietrodarchi e la cantante Nadezhda Nesterova.

In programma il progetto musicale creato appositamente per il Festival “Serenate Notturne”, dove la grande tradizione dell’opera lirica incontra i ritmi del tango. Il 18 settembre, la Sala Grande del Conservatorio Vano Sarajishvili di Tbilisi ospiterà il concerto con la partecipazione dell’Orchestra Giovanile di Tbilisi diretta dal Maestro Venezi e dei solisti, la famosa violinista Anna-Liisa Bezrodny e l’acclamato violoncellista Jan-Erik Gustafsson, che eseguiranno la musica di Brahms e Saint-Saens.

Il 20 settembre, al concerto di chiusura del Festival che si terrà al Teatro di Dramma Aleksandr Griboedov, a eseguire la grande musica di Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori di colonne sonore di tutti i tempi, saranno Nello Salza, trombettista italiano di fama internazionale, e Giorgi Shiolashvili, talentuoso pianista georgiano.

– Foto ufficio stampa Ambasciata d’Italia a Tbilisi –

(ITALPRESS).