Gaza, raid israeliano sulla polizia municipale: sette morti

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Al-Shifa: almeno 22 feriti. Un testimone: "Viviamo nel terrore"

di Askanews - 19 Agosto 2026

Gaza City, 19 ago. (askanews) – Corpi e feriti vengono portati via dopo un attacco israeliano contro il quartier generale della polizia municipale di Gaza City. Secondo l’ospedale Al-Shifa, nell’attacco sono morte sette persone e almeno 22 sono rimaste ferite. Il bilancio delle vittime è stato confermato anche dalla Protezione civile della Striscia.

“Ci siamo svegliati al rumore di un’esplosione – racconta Mahmoud al-Madhoun. – Hanno ucciso persone, anziani, bambini e donne. Parlano di una tregua e ogni giorno diciamo che c’è speranza per domani, ma il numero dei martiri continua ad aumentare. Abbiano almeno un po’ di pietà per noi. Ieri era il porto, oggi è un parco pieno di bambini. Si stanno vendicando tutti su di noi”. “Sono uno sfollato – aggiunge – basta vivere nel terrore. Non possiamo più vivere nelle nostre tende”.