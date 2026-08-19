Burnham: vogliamo togliere i senzatetto dalle strade entro Natale

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Premier britannico: nessuno deve essere costretto a dormire in strada

di Askanews - 19 Agosto 2026

Newcastle (Inghilterra), 19 ago. (askanews) – Il nuovo Primo Ministro britannico Andy Burnham ha visitato un’organizzazione benefica per i senzatetto a Newcastle, e ha voluto presentare i piani per offrire a chi dorme per strada una soluzione entro Natale. “In questo Paese, non credo che, al giorno d’oggi, nessuno debba essere costretto a dormire per strada”, ha detto Burnham. L’annuncio arriva un mese dopo che Burnham ha sostituito Keir Starmer come Primo Ministro e si basa sulla promessa fatta il suo primo giorno di mandato di porre fine al problema dei senzatetto. “Abbiamo trovato questi nuovi fondi all’interno del ministero, ma potrebbero non bastare, per questo mi rivolgo alla società in generale, alle organizzazioni religiose, vediamo se possiamo farlo insieme. Vediamo se la Gran Bretagna può farcela”.