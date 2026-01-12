Attualità

Golden Globes 2026, trionfa “Una battaglia dopo l’altra” e Timothée Chalamet: tutti i vincitori

di Emily Gabrielli - 12 Gennaio 2026

I Golden Globes 2026 confermano i pronostici e incoronano nuove star, senza rinunciare a celebrare i grandi nomi del cinema e della televisione. La notte di Los Angeles, al Beverly Hilton Hotel, ha visto trionfare soprattutto Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, il film più premiato della serata con quattro statuette, mentre il “ragazzo d’oro” di Hollywood Timothée Chalamet ha avuto la meglio sul veterano Leonardo DiCaprio.

Alla sua quinta candidatura, Chalamet conquista finalmente il primo Golden Globe come miglior attore in una commedia o musical per Marty Supreme, battendo proprio DiCaprio, protagonista di Una battaglia dopo l’altra. Un successo personale importante per l’attore trentenne, che si consolida come uno dei volti simbolo della nuova generazione hollywoodiana. Il film di Anderson, storia di un rivoluzionario fallito perseguitato dal proprio passato, vince anche come miglior film commedia o musicale, miglior regia, miglior sceneggiatura e miglior attrice non protagonista con una sorprendente Teyana Taylor.

Sul fronte del cinema drammatico, l’altro grande vincitore è Hamnet di Chloé Zhao, che si aggiudica due Golden Globe: miglior film drammatico e miglior attrice protagonista con Jessie Buckley, intensa interprete di Agnes Shakespeare. Due premi anche per L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, che porta al Brasile il Golden Globe per il miglior film in lingua straniera e regala a Wagner Moura la statuetta come miglior attore in un film drammatico.

Spazio anche ad altri generi: l’horror I peccatori conquista miglior colonna sonora originale (Ludwig Göransson) e miglior successo al botteghino, mentre il film d’animazione Kpop Demon Hunters vince come miglior film animato e per la miglior canzone originale (Golden). Stellan Skarsgård è premiato come miglior attore non protagonista per Sentimental Value, Rose Byrne come miglior attrice in una commedia o musical per If I Had Legs I’d Kick You.

Golden Globes: i premi per le serie tv

In televisione dominano The Pitt, miglior serie drammatica con Noah Wyle miglior attore, e The Studio, miglior serie commedia con Seth Rogen premiato come miglior attore. Ma la vera rivelazione è Adolescence, che vince come miglior miniserie e porta a casa quattro premi: Stephen Graham, Erin Doherty e il giovanissimo Owen Cooper, 16 anni, miglior attore non protagonista, già considerato una star del futuro. Completano il palmarès tv Rhea Seehorn, Jean Smart, Michelle Williams, Ricky Gervais come miglior cabarettista e Good Hang with Amy Poehler come miglior podcast.