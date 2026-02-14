Giustizia

Difesa preventiva di Gratteri da parte del CSM: implicazioni istituzionali e deontologiche

La presa di posizione dei venti membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura in difesa di Nicola Gratteri solleva interrogativi su autonomia, deontologia e corporativismo nella magistratura italiana

di Anna Tortora - 14 Febbraio 2026

Contesto e difesa preventiva

Venti membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura hanno diffuso un comunicato in difesa del magistrato Nicola Gratteri, sostenendo che «si è costruita polemica su singole frasi». Secondo Luigi Bobbio, magistrato ed ex senatore, questa difesa preventiva è inopportuna e compromette la funzione disciplinare del Consiglio, che dovrebbe intervenire solo su iniziativa del Ministro della Giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Le dichiarazioni pubbliche di Gratteri durante la campagna referendaria hanno ottenuto grande visibilità mediatica, aumentando la percezione di una protezione anticipata e configurando una forma di immunità rispetto a possibili azioni disciplinari. Questo atteggiamento solleva interrogativi rilevanti sul rispetto delle norme deontologiche, sull’autonomia del magistrato e sulla legittimità dell’intervento del CSM, che sembra aver anticipato un giudizio che normalmente spetterebbe ad altri organi istituzionali.

Corporativismo e ruolo delle correnti interne

Il comunicato dei venti togati appare unanime e compatto, senza alcuna divisione tra le correnti, evidenziando la persistenza di logiche corporative nella magistratura. Secondo Bobbio, la vicenda dimostra come le correnti interne possano trasformare il CSM da organo di autogoverno a strumento di tutela dei magistrati più visibili, invece che a garante di autonomia e imparzialità. L’episodio mette in luce il rischio che la visibilità mediatica dei magistrati prevalga sulla responsabilità istituzionale, minando la credibilità del Consiglio e della magistratura agli occhi dei cittadini. Ciò evidenzia l’urgenza di riforme volte a limitare l’influenza delle correnti interne, rafforzare la trasparenza e garantire maggiore responsabilità dei magistrati nei confronti della società.

Urgenza di riforme e responsabilità istituzionale

La presa di posizione del CSM in favore di Gratteri evidenzia la tensione tra autonomia del magistrato, responsabilità istituzionale e corporativismo. La polemica sollevata è legittima e necessaria per assicurare che il Consiglio operi con imparzialità, trasparenza e rispetto delle norme deontologiche, tutelando così la credibilità della magistratura agli occhi dei cittadini. L’episodio conferma l’urgenza di riforme che garantiscano maggiore indipendenza del CSM dalle correnti interne e rafforzino la funzione di controllo disciplinare in modo equilibrato e imparziale.

