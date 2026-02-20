Cronaca

È morto Eric Dane, volto iconico di Grey’s Anatomy

di Francesca Petrosillo - 20 Febbraio 2026

L’attore americano Eric Dane, celebre per aver interpretato il dottor Mark Sloan nella serie cult Grey’s Anatomy, è scomparso all’età di 53 anni dopo una lunga malattia. La notizia della sua morte è stata diffusa dai principali media statunitensi e confermata dalla famiglia con una dichiarazione ufficiale.

Nel comunicato, i familiari hanno spiegato che l’attore è deceduto nel pomeriggio, al termine di una battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), patologia neurodegenerativa conosciuta anche come malattia di Lou Gehrig. “È con profondo dolore che annunciamo la morte di Eric, avvenuta dopo una lotta coraggiosa contro la SLA”, si legge nella nota riportata dall’emittente americana CBS e da altre testate internazionali.

Dane aveva scelto di rendere pubblica la diagnosi lo scorso anno, condividendo con i fan le difficoltà legate alla progressione della malattia.

La carriera: da San Francisco al successo mondiale

Nato a San Francisco, Eric Dane aveva iniziato la sua carriera televisiva nei primi anni ’90. Il debutto risale al 1991 con una partecipazione alla serie Saved by the Bell, ma il successo globale sarebbe arrivato diversi anni dopo.

La svolta professionale giunse nel 2006, quando entrò nel cast di Grey’s Anatomy interpretando il carismatico chirurgo plastico Mark Sloan, soprannominato “McSteamy”. Il personaggio conquistò rapidamente il pubblico, diventando uno dei più amati della serie. Dane rimase nello show per oltre dieci anni, prendendo parte a 139 episodi fino al 2021 e contribuendo in modo significativo alla popolarità del medical drama creato da Shonda Rhimes.

La sua interpretazione di Sloan, medico brillante ma complesso sul piano personale, gli permise di costruire una solida fanbase internazionale.

Gli ultimi ruoli e l’impatto della malattia

Negli anni più recenti, l’attore aveva preso parte a nuovi progetti televisivi, tra cui la serie di successo Euphoria. Nello show interpretava Cal Jacobs, padre di Nate Jacobs, ruolo che gli aveva garantito una rinnovata visibilità presso il pubblico più giovane. Nate era interpretato dall’attore australiano Jacob Elordi.

Nonostante la malattia, Eric Dane aveva continuato a lavorare e a mostrarsi vicino ai suoi fan, raccontando apertamente la propria esperienza con la SLA. In alcune interviste aveva parlato delle difficoltà fisiche, spiegando come la patologia avesse compromesso progressivamente l’uso del braccio destro.

La scomparsa di Eric Dane rappresenta una grave perdita per il mondo dello spettacolo. Il suo contributo alla televisione, in particolare attraverso Grey’s Anatomy, resterà nella memoria degli appassionati come parte integrante della storia delle serie tv contemporanee.