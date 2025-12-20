Food

Gulasch Suppe. Storia e tradizione di una zuppa mitteleuropea

Sapori decisi, profumi invernali, una zuppa perfetta per le festività natalizie.

di Gianluca Pascutti - 20 Dicembre 2025

La Gulasch Suppe affonda le sue radici nelle vaste pianure dell’attuale Ungheria, dove già nel Medioevo i gulyás, i mandriani ungheresi, cucinavano lentamente carne di manzo in grandi calderoni all’aperto. Il termine gulyás significa infatti “bovaro” e indica più l’uomo che il piatto, nato come cibo sostanzioso, economico e nutriente, ideale per affrontare le lunghe giornate di lavoro e i rigidi inverni.

Con il tempo, la ricetta si diffuse in tutto l’Impero austro-ungarico, assumendo caratteristiche diverse a seconda delle regioni. In Austria e nelle zone di confine con il Friuli e la Mitteleuropa, il gulasch si trasformò spesso in zuppa (Suppe), più brodosa rispetto allo stufato ungherese originale, ma altrettanto ricca di sapore.

Elemento chiave della preparazione è la paprika, spezia introdotta in Europa dopo la scoperta delle Americhe e diventata simbolo della cucina ungherese. Accanto ad essa compaiono cumino, maggiorana e alloro, che donano alla Gulasch Suppe il suo profilo aromatico inconfondibile, caldo, speziato e avvolgente.

Ingredienti per 4–6 persone:

Muscolo di manzo 700 g

Patate 600 g

Pomodori pelati 200 g

Cipolle 150 g

Aglio 1 spicchio

Semi di cumino 1/2 cucchiaino (in polvere)

Paprika 1 cucchiaio abbondante

Maggiorana secca (giusto un pizzico)

Alloro 2 foglie

Scorza di limone Bio

Strutto 50 g (facoltativo)

Sale q.b.

Procedimento:

In una casseruola capiente fate sciogliere lo strutto a fuoco dolce, unite le cipolle finemente tritate e lasciatele appassire lentamente fino a quando diventano morbide e traslucide. Aggiungete l’aglio schiacciato e i semi di cumino, mescolando per sprigionarne gli aromi.

Tagliate il muscolo di manzo a cubi regolari e unitelo al soffritto, facendolo rosolare bene su tutti i lati. Togliete momentaneamente la casseruola dal fuoco e incorporate la paprika, mescolando rapidamente per evitare che bruci e diventi amara.

Rimettete sul fuoco, aggiungete i pomodori pelati spezzettati, la foglia di alloro e coprite con acqua calda quanto basta a ottenere una consistenza da zuppa. Salate, coprite e lasciate sobbollire dolcemente per circa un’ora e mezza.

Nel frattempo, pelate le patate e tagliatele a pezzi non troppo piccoli. Unite le patate alla zuppa insieme alla maggiorana e alla scorza di limone (intera, che verrà poi rimossa). Proseguite la cottura per altri 30–40 minuti, finché carne e patate risultano tenerissime e il brodo leggermente denso.

Eliminate la scorza di limone e la foglia di alloro, regolate di sale e servite la Gulasch Suppe ben calda, magari accompagnata da pane rustico o da una fetta di pane nero, come vuole la tradizione mitteleuropea.

In abbinamento

Vino: Refosco dal Peduncolo Rosso, un vino strutturato, perfetto nelle serate invernali.

Birra: Lager ambrata, richiama la tradizione austro-ungarica, pulisce il palato e valorizza le spezie.