Attualità

I Krampus nel cuore delle Alpi in Friuli Venezia Giulia

Dalle tenebre ai boschi del tarvisiano, arrivano le notti dei Krampus

di Gianluca Pascutti - 6 Dicembre 2025

La tradizione dei Krampus rappresenta una delle manifestazioni folcloristiche più affascinanti e spaventose del periodo natalizio. Queste figure demoniache, legate alla figura di San Nicolò, affondano le loro radici nei rituali pagani e nella cultura popolare alpina, simboleggiando il dualismo tra bene e male.

L’origine dei Krampus risale a tempi pre‑cristiani, quando queste creature erano protagoniste di riti legati al solstizio d’inverno. Il loro nome deriva probabilmente dal termine tedesco Krampen, “artiglio”, un riferimento diretto al loro aspetto feroce e animalesco. In queste celebrazioni arcaiche. I Krampus avevano il compito di scacciare gli spiriti maligni e proteggere le comunità montane durante i mesi più bui dell’anno.

Dal paganesimo al Cristianesimo

Con l’avvento del Cristianesimo, i Krampus vennero integrati nelle celebrazioni religiose alpine, diventando i compagni di San Nicolò, il santo che premia i bambini buoni. La loro funzione era quella di punire i bambini disobbedienti, creando un perfetto contrappunto alla benevolenza del santo.

Questa fusione tra sacro e profano ha permesso alla tradizione di sopravvivere nei secoli, trasformandosi ma mantenendo intatto il suo forte impatto simbolico. Ancora oggi, la coppia San Nicolò–Krampus rappresenta un equilibrio narrativo che affonda nelle radici più profonde dell’immaginario alpino.

La tradizione in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, specialmente nelle valli del Tarvisiano e in altre aree montane, la tradizione dei Krampus è particolarmente sentita. Il 5 dicembre, vigilia di San Nicolò, i Krampus si riversano nelle strade dei paesi con campanacci rumorosi, maschere spaventose e abiti stracciati.

Armati di fruste e catene, mettono in scena una vera e propria caccia ai passanti, creando un’atmosfera suggestiva e volutamente inquietante. Il giorno successivo, San Nicolò distribuisce dolci e doni ai bambini, ripristinando la calma dopo il caos rituale della notte precedente.

Sfilate, riti e calendario degli eventi

Il culmine delle celebrazioni avviene nella notte del 5 dicembre, con le spettacolari sfilate dei Krampus e di San Nicolò. Tuttavia, in alcuni paesi del Friuli i festeggiamenti possono protrarsi fino all’8 dicembre o includere eventi dedicati nei giorni precedenti, arricchendo il calendario locale.

Località come Tarvisio, Pontebba e Camporosso sono famose per queste rappresentazioni, che ogni anno attirano migliaia di visitatori. In molte comunità, i preparativi iniziano settimane prima, con laboratori, incontri culturali e momenti dedicati alla storia e alla lavorazione delle maschere.

Maschere, artigianato e identità culturale

Oggi i Krampus non sono solo custodi delle tradizioni locali, ma anche un’attrazione turistica capace di affascinare visitatori da tutto il mondo. Le loro maschere, scolpite a mano da artigiani specializzati e spesso tramandate di generazione in generazione, rappresentano un patrimonio culturale da tutelare.

Ogni maschera è un pezzo unico, frutto di ore di lavoro e di una profonda conoscenza dei simboli alpini. L’artigianato legato a queste figure è diventato un elemento identitario, capace di raccontare la storia e l’anima delle comunità montane.