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TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 19 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Decima Tappa del Giro d’Italia

19 maggio da Viareggio a Massa 40,2 km

Viareggio è la perla della Versilia, nata come borgo di pescatori e divenuta simbolo della Belle Époque toscana. Fondata nel XVI secolo come porto della Repubblica di Lucca, si è trasformata nel tempo in una città elegante e vivace, famosa per il suo lungomare liberty e il Carnevale, tra i più celebri d’Italia. Le sue spiagge dorate, i cantieri navali e la tradizione marinara convivono con un’anima artistica e mondana. Viareggio è luce, mare e creatività, un luogo dove la storia incontra lo stile e la tradizione si rinnova ogni giorno. Ed è proprio qui che il Giro d’Italia darà vita una crono molto attesa.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Cacciucco Viareggino – un piatto che racchiude il sapore del mare toscano

Ingredienti per 4 persone :

1 kg di pesce misto da zuppa (scorfano, palombo, seppie, triglie, cozze, vongole)

300 g di pomodori pelati

2 spicchi d’aglio

1 peperoncino

1 bicchiere di vino rosso

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe

Fette di pane toscano abbrustolito

Preparazione:

Pulisci e taglia il pesce in pezzi.

In una casseruola, soffriggi aglio e peperoncino in olio.

Aggiungi le seppie e il vino rosso, lascia evaporare.

Unisci i pomodori pelati e cuoci per 20 minuti.

Aggiungi il resto del pesce, partendo da quello più duro e terminando con i molluschi.

Cuoci lentamente finché il sugo si addensa.

Servi il cacciucco su pane abbrustolito.