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Honda protagonista del Summer Party di Villa Borghese a Roma su tema “rewind ’90s”

di Italpress - 8 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Grande partecipazione al Summer Party 2026, l’evento organizzato da Dimensione Advertising e Casina Valadier, che ha visto Honda Auto Italia protagonista in qualità di Main Partner, insieme alle divisioni Moto e Marine. Nella prestigiosa cornice di Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese a Roma, l’appuntamento ha riunito ospiti, partner, rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, offrendo un’occasione di incontro e networking all’insegna dei valori che accomunano le diverse anime del marchio Honda: innovazione, passione e mobilità. Durante la serata sono stati esposti alcuni dei modelli più rappresentativi delle divisioni Auto, Moto e Marine, che hanno attirato l’interesse degli invitati, confermando l’ampiezza dell’offerta Honda e la capacità del brand di interpretare le esigenze di mobilità su strada e sull’acqua. A caratterizzare l’edizione 2026 è stato il tema “Rewind ’90s”, che ha riportato gli ospiti nell’atmosfera di un decennio iconico attraverso musica, intrattenimento e un dress code ispirato al glamour degli anni Novanta. L’atmosfera è stata accompagnata da una coinvolgente selezione di grandi successi dell’epoca, con brani simbolo come “Come Mai”, resa celebre dagli 883 con la voce di Max Pezzali, che hanno fatto da colonna sonora alla serata. A completare la scenografia, i modelli hanno sfilato indossando l’iconico zaino Invicta e quello di Italia ’90, simbolo di un’intera generazione, contribuendo a ricreare lo stile, l’energia e le emozioni di un decennio rimasto nell’immaginario collettivo. Tra i richiami più iconici della cultura dell’epoca, quello a Dylan Dog, uno dei personaggi simbolo del fumetto italiano, ulteriore omaggio all’immaginario degli anni Novanta.

Un format coinvolgente che ha contribuito a rendere la serata un momento di condivisione e convivialità. La partecipazione al Summer Party 2026 conferma l’impegno di Honda nel sostenere iniziative capaci di favorire il dialogo con partner e stakeholder, rafforzando il legame con il territorio e promuovendo occasioni di incontro in contesti di prestigio. (ITALPRESS).

Foto: xc7