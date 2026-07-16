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Hyundai conquista tre riconoscimenti ai Red Dot Award con tre concept

di Italpress - 16 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai Motor Company ha conquistato tre importanti riconoscimenti nell’ambito dei prestigiosi Red Dot Award: Design Concept 2026. I concept robotici modulari MobED Urban Hopper e Golf hanno ottenuto il premio Best of the Best e la candidatura al Luminary Award, mentre la compatta elettrica Concept THREE e il SUV elettrico off-road CRATER Concept si sono aggiudicati il titolo di Winner. Solo un massimo di cinque progetti premiati con il Best of the Best vengono selezionati per concorrere al Luminary Award, il cui vincitore sarà annunciato nel corso della cerimonia di premiazione prevista per il prossimo ottobre. Questi premi internazionali confermano ancora una volta il livello di eccellenza raggiunto dal Brand coreano nel design, nella tecnologia e nella capacità di innovare il futuro della mobilità. “Questo riconoscimento nasce dall’incontro tra la filosofia di design dell’azienda e la nostra visione del futuro. Continueremo a superare i confini del design per offrire valore distintivo ai clienti e sviluppare nuove esperienze di mobilità”, ha sottolineato SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai & Genesis Global Design.MobED (Mobile Eccentric Droid), sviluppato dal Robotics LAB di Hyundai Motor Group, è una piattaforma robotica di nuova generazione progettata per garantire massima adattabilità e scalabilità. Grazie al riconoscimento Best of the Best e alla candidatura al prestigioso Luminary Award, i concept MobED Urban Hopper e Golf dimostrano il potenziale di questa innovativa piattaforma modulare. Dotato dell’inedito modulo Drive-and-Lift (DnL) e di un sistema di controllo dell’assetto eccentrico, MobED è in grado di mantenere una posizione perfettamente livellata anche su superfici sconnesse, pendenze e ostacoli fino a 20 centimetri di altezza. MobED Urban Hopper è concepito come dispositivo di mobilità personale, simile a uno scooter elettrico, ottimizzato per garantire spostamenti urbani fluidi e stabili. MobED Golf opera invece come caddie autonomo per il golf, offrendo un’esperienza completamente hands-free sul percorso. Grazie alla compatibilità con sistemi di montaggio a binario, i moduli superiori possono essere sostituiti in funzione delle esigenze, eliminando la necessità di disporre di robot dedicati a singole attività. Questa architettura espandibile, sia hardware sia software, rende MobED una piattaforma altamente personalizzabile per molteplici applicazioni nella vita quotidiana e nel tempo libero.Premiata con il titolo di Winner, Concept THREE rappresenta la visione Hyundai della prossima generazione di mobilità elettrica compatta, grazie a un perfetto equilibrio tra efficienza aerodinamica, appeal emozionale e funzionalità. Modello più compatto della gamma IONIQ, introduce la nuova filosofia progettuale Aero Hatch, capace di combinare dimensioni contenute, grande abitabilità interna e proporzioni sportive. Il design esterno reinterpreta il linguaggio stilistico Art of Steel del Brand attraverso forme più morbide e accessibili.Tra gli elementi distintivi figurano: superfici pulite e linee dinamiche che esprimono la naturale tensione dell’acciaio;un’innovativa architettura posteriore con spoiler in stile ducktail trasparente, progettata per migliorare aerodinamica ed efficienza degli spazi; elementi luminosi Pixel che fungono da interfaccia di comunicazione, rafforzando il rapporto tra auto e utilizzatore. Gli interni adottano un’impostazione orientata al conducente, con i principali comandi raccolti attorno al volante per favorire concentrazione e sicurezza alla guida. Rivestimenti morbidi e materiali sostenibili, come tessuti riciclati e schiuma di alluminio, contribuiscono a definire una nuova idea di mobilità elettrica efficiente e responsabile.Anch’esso premiato con il titolo di Winner, CRATER Concept è un SUV elettrico progettato per affrontare percorsi impegnativi garantendo sicurezza, controllo e comfort anche negli ambienti più imprevedibili. Combinando solidità strutturale, funzionalità e design emozionale, CRATER Concept trasforma l’auto elettrica da fuoristrada in un affidabile compagna di esplorazione.L’esterno si distingue per geometrie decise, superfici essenziali ed elementi funzionali a vista che ne evidenziano la vocazione off-road. I dettagli tecnologici contribuiscono inoltre a rafforzarne la percezione di robustezza e affidabilità: illuminazione Parametric Pixel e fari supplementari integrati sul tetto assicurano elevata visibilità in ogni condizione; ruote esagonali, passaruota maggiorati e protezioni sottoscocca garantiscono stabilità e sicurezza anche sui percorsi più impegnativi.Ispirato alle strutture dei roll cage, l’abitacolo è stato progettato per offrire massima resistenza e durata nel tempo. I sedili avvolgenti garantiscono supporto ergonomico, mentre i controller cilindrici e il feedback di sterzo basato sulla tecnologia Pixel consentono un controllo preciso dell’auto.L’illuminazione integrata migliora la percezione degli spazi senza generare distrazioni, mentre Hyundai AddGear introduce nuove possibilità di personalizzazione per adattare il veicolo ai diversi stili di vita.Organizzato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Germania, il Red Dot Award rappresenta uno dei tre premi di design più prestigiosi a livello mondiale e costituisce uno dei principali punti di riferimento internazionali nei settori del Product Design, del Brand & Communication Design e dei Design Concepts.La distinzione Best of the Best viene assegnata ai progetti più rivoluzionari, capaci di definire nuovi standard per l’intero settore, mentre il riconoscimento “Winner” premia le proposte caratterizzate da un’elevata qualità esecutiva e progettuale.Selezionato tra un ristretto gruppo di vincitori del Best of the Best, il Luminary Award rappresenta il massimo riconoscimento della competizione e viene attribuito al progetto considerato il più innovativo e ispirazionale dell’anno.

– Foto ufficio stampa Hyundai –(ITALPRESS).