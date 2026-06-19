Torino

“I giorni di Margherita” a Stupinigi

di Redazione - 19 Giugno 2026

Due giorni alla Corte di Margherita: la “Palazzina di Caccia” di Stupinigi celebra la Regina e il suo stretto legame con la Residenza

Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle 10 alle 18,30

Stupinigi – Nichelino (Torino)

Un viaggio nel primo Novecento, alla Corte della Regina Margherita di Savoia (Torino, 1851 – Bordighera, 1926) negli “interni” della regia Residenza di Stupinigi e nel “giardino storico” di quell’autentico capolavoro del Barocco, magistralmente progettato dallo Juvarra, che fu residenza ufficiale sabauda dedicata alle battute di caccia e ai grandi eventi cerimoniali del tempo, nonché dal 1997 “Patrimonio Universale dell’Umanità – UNESCO”. Parliamo ovviamente della “Palazzina di Caccia” di Stupinigi, che, nel fine settimana, sabato 20 e domenica 21 giugno, dedica alla prima ed unica Regina d’Italia (al secolo Margherita Maria Teresa Giovanna di Savoia-Genova) una due giorni di coinvolgenti iniziative “in cui si intrecciano storia, costume e memoria” nel segno del profondo rapporto che la legò alla Residenza alle porte di Torino, dove Margherita ebbe a soggiornare a lungo, trasformandola in una delle sue dimore più amate. L’appuntamento si inserisce nel programma di celebrazioni per il centenario della morte della Regina e coincide con l’anniversario del suo arrivo a Stupinigi nel giugno del 1901.

Cuore dell’iniziativa sarà l’esposizione, per la prima volta al pubblico, dello “Strascico Reale della Regina Margherita”, proveniente dalla “Collezione Datrino” del “Castello di Torre Canavese”. Il prezioso manto, indossato dalla sovrana in occasione di una visita ufficiale in Vaticano e realizzato dalle maestranze torinesi al servizio della “Casa Reale” nei primi anni del Novecento, sarà presentato nel “Salone Centrale della Palazzina”. Lungo quattro metri e riccamente decorato con seta dorata, damasco, fili d’argento e il caratteristico “nodo Savoia” (o “nodo d’amore”) lungo il bordo di passamaneria, rappresenta una testimonianza dell’arte tessile e della cultura di corte dell’epoca.

Per l’occasione, sabato 20 giugno, “Poste Italiane” attiverà anche un “servizio filatelico temporaneo con bollo speciale”, recante la dicitura “Centenario scomparsa Regina Margherita di Savoia”. Dalle 10 alle 16 i visitatori e i collezionisti potranno far timbrare con l’“annullo commemorativo” le proprie corrispondenze nella postazione allestita nella “Palazzina” e, in seguito, il bollo confluirà nella collezione storico-postale del “Museo Storico della Comunicazione” di Roma.

Ad animare la “due giorni”, all’interno della Residenza, saranno le varie “rievocazioni storiche”, curate dall’Associazione “Le Vie del Tempo” con esperti “rievocatori” provenienti da più regioni d’Italia e dalla Francia, impegnati a far rivivere la “vita di corte” dei primi del Novecento, attraverso allestimenti, documenti e personaggi che vi gironzoleranno attorno agghindati in perfetti abiti d’epoca.

Nell’“Appartamento del Re”, il percorso “La corte di inizio Novecento” mette in dialogo le “architetture rococò” e la moda della “Belle Époque” nello studio privato della marchesa Paola Pes di Villamarina, prima dama di compagnia della Regina Margherita. In esposizione abiti originali dal 1890 ai primi del ‘900, provenienti dalle Collezioni “Times Travel Italia”, insieme a documenti storici e originali lettere d’epoca. Nell’“Appartamento della Regina”, ecco invece “I Menù di Margherita”. Per l’occasione, l’anticamera dell’appartamento si trasformerà in uno spazio di accoglienza attraverso la ricostruzione della “tavola reale”, prendendo spunto dal “menù” preparato in occasione del battesimo di Aimone di Savoia e della cresima di Umberto Maria, Conte di Salemi del 3 dicembre 1900. Nei giardini, infine, “Scene di vita quotidiana” rievocherà l’atmosfera dei pomeriggi di svago e delle passeggiate all’aria aperta, tra racconti, aneddoti e incontri. Sempre nel “giardino storico”, si terrà anche “La promenade de la Reine”: “tour” di mezz’ora a bordo delle “Carrozze Landau”, con “Gli Amici di Pegasus”, a sostegno della “Fondazione Ospedale Regina Margherita” di Torino e di “Casa Breast” dell’Ospedale Cottolengo.

Per le famiglie ci sarà anche il laboratorio “Margherita, che Pizza!”, attività creativa che prende spunto da uno degli episodi più celebri legati alla sovrana: la nascita della celebre “pizza Margherita”, dedicata alla Regina nel 1889 dal pizzaiolo napoletano Raffaele Esposito.

Completano la due giorni i “percorsi espositivi”: “Le Stanze di Margherita” e la mostra “Sulle Strade della Regina”, nella “Citroniera di Ponente”, dedicata all’evoluzione dei “mezzi di trasporto” dell’epoca, attraverso il confronto tra “automobili storiche” e “carrozze ottocentesche”. Sarà inoltre possibile visitare l’esposizione “Giacomo Puccini: musica, cinema e storia”, inaugurata nella “Galleria di Levante”, in cui si racconta del legame tra la Regina Margherita e il compositore lucchese attraverso gli “abiti originali” realizzati per il film “Puccini” di Carmine Gallone del 1953 e materiali provenienti dall’“Archivio Luigi Rovere”. E infine, dulcis in fundo, ispirata alla personalità di Margherita, sarà presentata anche una “nuova fragranza”. Provarla, per credere!

Per ulteriori info: “Palazzina di Caccia” di Stupinigi, piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi-Nichelino (Torino); tel. 011/6200601 o www.ordinemauriziano.it

g.m.

Nelle foto: La “Palazzina” di Stupinigi; Strascico Reale; Margherita e le macchine

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE