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I musei “invisibili”: l’arte che teniamo chiusa nei depositi

Il nostro Paese possiede uno dei patrimoni culturali più estesi al mondo ma non conosce ancora davvero l’entità di ciò che conserva

di Dave Hill Cirio - 22 Maggio 2026

Il ministro Alessandro Giuli

I musei “invisibili”: l’enorme patrimonio d’arte che l’Italia tiene nei depositi. Non è uno scandalo nel senso più semplice del termine. Non ci sono caveau segreti, né collezioni sottratte deliberatamente al pubblico. Eppure esiste una domanda enorme, quasi rimossa dal dibattito culturale italiano: dov’è davvero custodita la maggior parte del patrimonio artistico nazionale?

I musei “invisibili”

La risposta, non nelle sale espositive ma nei depositi. Migliaia di opere — dipinti, sculture, reperti archeologici, fotografie, manufatti — vivono lontano dagli occhi del pubblico, chiuse in magazzini climatizzati (quando lo sono), caveau, archivi tecnici, strutture decentrate accessibili quasi esclusivamente a restauratori, studiosi e personale interno. La recente riflessione lanciata dalla Fondazione Muve sul ruolo dei depositi museali come “opportunità e futuro” richiama una questione in Italia sorprendentemente poco discussa: il vero museo, spesso, è quello invisibile.

I numeri aiutano a capire la dimensione del fenomeno. A livello internazionale, i grandi musei espongono mediamente tra il 5% e il 10% delle proprie collezioni permanenti. Significa che oltre il 90% del patrimonio resta fuori dalla fruizione ordinaria. In Italia,il problema si complica ulteriormente. Non esiste una banca dati pubblica nazionale realmente completa che consenta di sapere con precisione quante opere siano custodite nei depositi dei musei statali, civici, ecclesiastici o fondazionali. La frammentazione amministrativa italiana — storica e strutturale — rende quasi impossibile ottenere una fotografia complessiva.

Manca una banca dati complessiva

Forse proprio questo il dato più significativo. L’Italia, che possiede uno dei patrimoni culturali più estesi al mondo, non conosce ancora davvero l’entità di ciò che conserva nei suoi “musei invisibili”. Molti cataloghi non sono digitalizzati, numerose opere mai fotografate ad alta definizione, schede incomplete.

Negli ultimi anni il ministero della Cultura ha tentato di intervenire soprattutto attraverso il Pnrr con la digitalizzazione del patrimonio. Il piano prevede 200 milioni di euro per la creazione di una grande infrastruttura digitale nazionale e la produzione di milioni di nuovi oggetti digitali tra musei, archivi e biblioteche. All’interno di questo programma, i depositi museali: oltre 600mila opere custodite in più di 70 sedi italiane dovrebbero essere digitalizzate grazie a un investimento superiore ai 18 milioni di euro.

Un altro progetto racconta molto bene la dimensione del patrimonio “invisibile” italiano. Si chiama “100 opere tornano a casa” ed è stato avviato dal Mic per riallocare opere custodite nei depositi. Dietro il titolo simbolico, numeri molto più vasti. La Direzione Generale Musei ha infatti censito almeno 3.652 opere provenienti dai depositi di oltre 90 musei statali coinvolti nella prima fase del programma. Un dato enorme, che restituisce solo una porzione del patrimonio realmente non esposto.

Quando come a Rotterdam e Londra?

Dietro questi numeri, pure una trasformazione molto più profonda. Per decenni il deposito è stato considerato semplicemente uno spazio tecnico: necessario ma invisibile. Oggi, invece, i grandi sistemi museali internazionali cambiano approccio. Il deposito come spazio narrativo, archivio vivo, backstage culturale capace persino di diventare esperienza pubblica. È il modello già sperimentato a Rotterdam o Londra, con pubblici curiosi a fare la fila.

In Italia qualcosa si muove. Progetti di open storage, aumentano le rotazioni delle opere, si moltiplicano i prestiti territoriali e le mostre costruite attorno a lavori dimenticati nei magazzini museali.

Proprio qui la contraddizione più interessante. I musei contemporanei continuano ad accumulare opere molto più rapidamente di quanto riescano a mostrarle. Così il deposito diventa una sorta di subconscio del museo: il luogo dove finiscono opere importanti ma prive di spazio.

Una sfida ancora aperta

La questione, allora, non riguarda soltanto la conservazione. Riguarda la selezione culturale. Chi decide cosa merita di essere visto? Quali criteri stabiliscono la gerarchia tra opere esposte e opere invisibili? E soprattutto: cosa perde il pubblico quando intere porzioni del patrimonio restano escluse dalla vita culturale quotidiana?

Sullo sfondo, un tema economico tutt’altro che marginale. L’Italia registra ogni anno decine di milioni di visitatori museali. Una valorizzazione sistematica dei depositi — attraverso percorsi accessibili, esposizioni temporanee, digitalizzazione avanzata e reti territoriali diffuse — potrebbe generare un impatto significativo non solo sui musei ma sull’intero turismo culturale.

Questa la vera sfida dietro il dibattito sui depositi. Come riattivare un patrimonio enorme che esiste, è pubblico, ma resta in larga parte invisibile?