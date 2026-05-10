Politica

Terremoto al Mic: Giuli revoca il suo staff

Via Merlino e Proietti, lo sandalo dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni tra i motivi della decisione

di Angelo Vitale - 10 Maggio 2026

Il ministro Alessandro Giuli

Terremoto al Mic, bollente il clima al ministero guidato da Giuli. Secondo indiscrezioni del Corriere della Sera, confermate da fonti dell’Adnkronos, il ministro Alessandro Giuli avrebbe firmato i decreti di revoca per due figure chiave del suo staff: Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica, ed Elena Proietti Trotti, responsabile della segreteria particolare.

Giuli azzera il suo staff

Sebbene dal Collegio Romano non sia giunto alcun commento ufficiale, la notizia — anticipata dal quotidiano milanese — delinea una frattura profonda all’interno del dicastero.

Le ragioni della rottura: fiducia e “sintonia”

Alla base della decisione del ministro ci sarebbero diverse criticità maturate nel tempo. Una mancata sintonia. : tra i due collaboratori non sarebbe mai scoccata la scintilla della collaborazione professionale, creando attriti interni.

Poi, inadempienze gestionali. Vengono segnalate lacune di vario genere che avrebbero compromesso il rapporto di fiducia con Giuli.

Infine, la gestione delle commissioni. Al centro delle tensioni ci sarebbe il funzionamento delle commissioni indipendenti, con particolare riferimento alle polemiche sui finanziamenti cinematografici.

Chi sono i collaboratori sollevati dall’incarico

Emanuele Merlino, già figura di riferimento nell’area culturale della destra, autore e promotore di iniziative legate alla memoria storica (come quella sulle Foibe), ricopriva il ruolo strategico di coordinamento tecnico delle attività ministeriali.

Elena Proietti Trotti, ex assessore allo Sport del Comune di Terni ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia, gestiva l’agenda e i rapporti diretti del ministro in qualità di capo della segreteria particolare.

Le parole del ministro Alessandro Giuli

In merito alle turbolenze interne e alle scelte gestionali, il ministro Giuli era stato recentemente nettissimo.

Nel corso della cerimonia al Quirinale per i premi David, aveva definito inaccettabile il mancato sostegno al documentario sulla vicenda di Giulio Regeni. “Alcuni film hanno ottenuto finanziamenti pubblici immeritati sia su base automatica sia su base selettiva – aveva detto -. Altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti l’inaccettabile caduta sul docufilm Tutto il male del mondo dedicato a Giulio Regeni, alla cui memoria vanno il mio pensiero accorato e la promessa, in parte già mantenuta, di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso invece l’opacità o l’imperizia. Mai più!”.

Il caso del documentario su Giulio Regeni: i fondi negati

Uno dei punti di maggiore attrito che ha portato alla revoca degli incarichi riguarda la gestione dei contributi per il cinema. Nello specifico, aveva destato scalpore l’esclusione dai finanziamenti pubblici del documentario dedicato alla vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito e ucciso in Egitto nel 2016.

La commissione ministeriale incaricata di valutare i progetti aveva infatti bocciato la richiesta di fondi per l’opera, scatenando dure reazioni politiche e civili.

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