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I Rolling Stones annunciano il loro nuovo singolo “Jealous Lover”

di Italpress - 19 Giugno 2026

MILANO (ITALPRESS) – I Rolling Stones hanno annunciato che il loro nuovo singolo, “Jealous Lover”, uscirà il 26 giugno. Il brano è l’ultima canzone ad essere svelata dal loro prossimo album in studio, “Foreign Tongues”, che sarà pubblicato il 10 luglio in tutto il mondo. Mentre l’attesa per l’album continua a crescere, “Jealous Lover” offre un altro esempio lampante della straordinaria capacità della band di passare con disinvoltura da uno stile musicale all’altro. Dopo l’energia pop-rock allegra del precedente singolo “In The Stars”, il nuovo brano abbraccia un groove R&B ricco di sentimento, sostenuto dall’affascinante voce solista in falsetto di Mick Jagger.

Attingendo al legame di lunga data della band con il rhythm and blues, “Jealous Lover” combina melodie coinvolgenti, grande maestria musicale e dettagli acuti e affilati nei testi. Jagger rivolge un monito tagliente a un’amante troppo ficcanaso, arricchendo la narrazione della canzone con umorismo, grinta e immagini vivide. Il brano è animato dall’espressivo lavoro chitarristico di Keith Richards e Ronnie Wood, la cui sottile intersezione ne definisce il carattere melodico.

La sezione ritmica, composta da Darryl Jones al basso e Steve Jordan alla batteria e alle percussioni, offre un groove profondo e sicuro, mentre l’amico e collaboratore di lunga data Steve Winwood aggiunge le sue caratteristiche trame di piano Rhodes e organo. Gli arrangiamenti aggiuntivi del produttore Andrew Watt e del tastierista Matt Clifford arricchiscono ulteriormente il suono caldo e soul della canzone.

“Jealous Lover” mette in luce l’intesa e la creatività che continuano a contraddistinguere i Rolling Stones da oltre sei decenni dall’inizio della loro carriera, fondendo influenze classiche con un approccio fresco e contemporaneo.

-Foto Universal Music-

(ITALPRESS).