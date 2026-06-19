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“M’ama non m’ama”: ecco il nuovo singolo di Madame

di Italpress - 19 Giugno 2026

MILANO (ITALPRESS) – “M’ama non m’ama”, il nuovo singolo di Madame è disponibile da ora in digitale e in rotazione radiofonica, accompagnato dal real party official video, per Sugar Music. Scritto dalla stessa Madame insieme a Luca Narducci, Nicolas Biasin e Matteo Novi, ed è prodotto e composto da Bias (Nicolas Biasin) e Mr. Monkey (Matteo Novi).

Nel videoclip – scritto, diretto e montato da Alberto Lonardi e Francesca Calearo – le atmosfere urban del brano prendono forma durante una festa in casa, attraverso un racconto visivo essenziale e spontaneo che accompagna il brano mantenendo la stessa apertura interpretativa che lo caratterizza.

Attraverso il gioco del “m’ama non m’ama”, Madame non attribuisce necessariamente un significato nascosto alla canzone, che trova la sua forza nella spontaneità e nella carica emotiva, lasciando a chi l’ascolta la libertà di interpretarla secondo la propria sensibilità.

-Foto ufficio stampa words for you-

(ITALPRESS).