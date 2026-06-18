Italpress Notizie Spettacoli

Esce domani “Daje!”, il nuovo album live di Antonello Venditti

di Italpress - 18 Giugno 2026

MILANO (ITALPRESS) – Domani, venerdì 19 giugno, uscirà “Daje!”, il nuovo album live contenente i suoi più grandi successi registrati dal vivo durante i tour “Cuore – Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” e “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”, che in due anni lo hanno portato in concerto in tutta Italia davanti a oltre 300.000 spettatori in oltre 60 date. “‘Daje!’ è il risultato, la testimonianza dal vivo, di questi due anni di concerti – aggiunge Venditti – Il disco è fantastico, ha un suono incredibile. ‘Daje!’ è un grido semplice e liberatorio che vuol dire ‘forza e coraggio’ alla romana, ma che ormai è diventato di uso comune”.

L’album live “Daje!”, prodotto da Alessandro Canini e pubblicato da Sony Music, sarà disponibile in 3 formati fisici: in CD nella versione digisleeve, in doppio vinile colorato e autografato in edizione limitata in esclusiva sul Sony Music Store e in doppio vinile black 180gr ad alta fedeltà.

Con questo nuovo album live, Antonello Venditti celebra il legame indissolubile con il suo pubblico, offrendo una selezione curata dei brani più iconici del suo repertorio, da “Notte prima degli esami” a “Grazie Roma”, da “Ricordati di Me” a “Unica” e tanti altri inni generazionali proposti con la forza e l’emozione delle esecuzioni dal vivo.

Il 7 luglio da Bard (Aosta) prenderà il via “Daje! Live Summer 2026”, il nuovo tour nelle più suggestive location outdoor d’Italia.

“Quest’anno ho deciso di fare solo una decina di concerti in posti intimi e molto particolari, che non ho frequentato molto nel corso degli anni – afferma il cantautore romano – Questi concerti saranno diversi dalla ritualità di ‘Cuore’. Sarà una sorpresa molto interessante anche dal punto di vista musicale”.

Ad accompagnare Antonello Venditti sul palco ci saranno Alessandro Canini (batteria), Amedeo Bianchi (sax), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte e organo Hammond) e Roberta Palmigiani (violino).

– Foto ufficio stampa Parole & Dintorni –

(ITALPRESS).