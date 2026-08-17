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Il 29 agosto il “Pellegrinaggio sui passi di San Marino e San Francesco”

di Italpress - 17 Agosto 2026

SAN MARINO (ITALPRESS) – La Chiesa di San Marino-Montefeltro e la Diocesi di Rimini, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, invitano cittadini, fedeli e pellegrini a partecipare al tradizionale “Cammino sui passi di San Marino e San Francesco”, un itinerario spirituale che unisce la memoria dei Santi alla bellezza e suggestione dei luoghi attraversati.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle festività del Santo Patrono Marino, anniversario della fondazione della Repubblica di San Marino (301 A.D) e dell’Otto centenario francescano. La partenza è programmata alle ore 8:30 dalla chiesa di San Marino in località Poggio Torriana, con arrivo alle ore 16:00 alla Basilica del Santo a San Marino Città, con Benedizione finale con la Reliquia del Santo. Il percorso, di circa 20 km e di difficoltà media, prevede soste a Gualdicciolo e alla fonte di Acquaviva, con pranzo al sacco. La Penitenzeria Apostolica concede l’Indulgenza Plenaria a tutti i fedeli che parteciperanno al pellegrinaggio o alle celebrazioni eucaristiche presso la Basilica, che si svolgeranno secondo il seguente programma: Mercoledì 2 settembre, ore 21:00: Veglia di preghiera dei giovani; Giovedì 3 settembre, ore 10:00: Santa Messa Solenne e Processione con la Reliquia del Santo.

Il pellegrinaggio nel segno di San Francesco rientra nel ricco programma di celebrazioni per l’800° anniversario della morte del Santo di Assisi (1226-2026), dal titolo “San Francesco e la Libertà: 800 anni di Pace, Fraternità e Custodia del Creato”.

Il calendario comprende un ricco corollario di eventi, convegni, pellegrinaggi, concerti e iniziative filateliche e numismatiche, pensati per celebrare il legame storico tra San Francesco e la Repubblica di San Marino. Il Santo, durante il suo viaggio, attraversò il Monte Titano lasciando un messaggio di libertà, sobrietà e pace, valori che ancora oggi sono fondanti e di valore identitario per la comunità sammarinese. L’intero programma gode del sostegno e del Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, impegnata nella promozione del turismo della spiritualità e nella valorizzazione della rete dei cammini francescani, nonché del Patrimonio storico e religioso della Repubblica di San Marino.

– Foto ufficio stampa –

(ITALPRESS).