Torino

Torino: aggressione al pronto soccorso del Martini. Ferita una dottoressa, arrestato

di Redazione - 18 Agosto 2026

Un’altra aggressione ai danni del personale sanitario. Questa volta è successo all’ospedale Martini di Torino, dove una dottoressa in servizio al triage del Pronto soccorso è stata colpita da un paziente, poi arrestato dalla polizia. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, a seguito della segnalazione di una persona molesta all’interno dell’ospedale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, 35enne di origini marocchine, era arrivato in ambulanza all’ospedale intorno alle 20 ed era stato trovato a terra, privo di piena coscienza, probabilmente dopo aver assunto alcol. Terminati gli accertamenti, era stato accompagnato in sala d’attesa e sistemato su una carrozzina, in attesa delle dimissioni.

Ad un certo punto, però, si è sdraiato a terra vicino alle porte del triage. Una dottoressa è intervenuta per aiutarlo a rialzarsi, ma il paziente ha prima tentato di colpire alcuni operatori e poi ha aggredito la professionista con un pugno al costato. La donna ha riportato lesioni con una prognosi di cinque giorni.

L’uomo è stato arrestato per lesioni personali a personale sanitario ed è stato portato nelle camere di sicurezza del commissariato San Paolo, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Il caso è ancora al vaglio degli inquirenti: l’indagato è considerato non colpevole fino a una sentenza definitiva.

VI.G

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