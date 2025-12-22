Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Economia

Il Consiglio Ue vara la proroga per le sanzioni alla Russia

di Cristiana Flaminio -

Il Consiglio Ue ha deciso per la proroga, fino al luglio del prossimo anno, le sanzioni economiche a carico della Russia. Altri sei mesi, dunque, di restrizioni pesanti al commercio tra il vecchio continente e Mosca. Decisione che, va da sé, rientra nella strategia di colpire la Russia nel portafogli. E conferma l’impegno di Bruxelles, insieme all’erogazione del prestito da 90 miliardi a favore di Kiev, per lo sforzo bellico sostenuto dall’Ucraina.

Proroga per le sanzioni Ue alla Russia

Nel novero delle sanzioni primeggiano i provvedimenti in materia energetica. Oltre alle restrizioni legate al commercio e alla finanza, arrivano il divieto di importazione o trasferimento di petrolio (e prodotti derivanti) riconducibili alle aziende russe. Ma non è tutto. Perché rimane l’obiettivo di allontanare in maniera sempre più decisa gli istituti di credito di Mosca dal sistema internazionale Swift già in atto nei confronti delle banche russe. Inoltre è stata disposta la sospensione delle attività e delle licenze di trasmissione nell’Unione Europea di diversi organi di disinformazione sostenuti dal Cremlino.

Il tema (vero) delle elusioni

Dopo quasi dodici anni di sanzioni alla Russia, l’Ue ci è finalmente arrivata: non basta la proroga alle sanzioni, occorre che le leggi siano applicate. E non eluse come accade da più di un decennio a questa parte. Tra le iniziative assunte da Bruxelles per evitare che le regole diventino lettera morta ci sono proprio le norme sull’energia e sulle triangolazioni. L’Europa ha deciso di continuare a mantenere in piedi il suo “muro” commerciale con Mosca perché la Russia, con gli attacchi all’Ucraina, avrebbe violato il diritto internazionale.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news