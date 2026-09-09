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Il CREA a Risò 2026, la scienza del riso tra innovazione e futuro

di Italpress - 9 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 150 anni di ricerca al servizio del riso italiano. A RISÒ 2026, il festival internazionale del riso in programma a Vercelli dall’11 al 13 settembre, il CREA sarà protagonista nell’area MASAF con un programma di incontri, esperienze e attività divulgative che raccontano il contributo della scienza alla sostenibilità, alla competitività e alla valorizzazione di una delle produzioni simbolo dell’agroalimentare nazionale. Dalla gestione dell’acqua all’adattamento ai cambiamenti climatici, dall’innovazione genetica alla digitalizzazione, fino ai temi dell’alimentazione e della salute, il CREA offrirà ai visitatori una panoramica delle sfide e delle opportunità che attendono la risicoltura italiana.

L’edizione 2026, inoltre, sarà caratterizzata da due importanti momenti istituzionali, che si svolgeranno entrambi presso la sede CREA di Vercelli. Giovedì 10 settembre alle ore 17:00, la visita del Direttore Generale della FAO Qu Dongyu e del Direttore Generale aggiunto Maurizio Martina, accompagnati da una delegazione scientifica internazionale, rappresenterà un significativo riconoscimento dell’autorevolezza scientifica del CREA e del ruolo della sede di Vercelli come punto di riferimento della ricerca risicola. Venerdì 11 settembre alle 9:00, invece, l’inaugurazione dello Sportello Agrion e la firma dell’Accordo Quadro tra CREA, Regione Piemonte e Fondazione Agrion, alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida, rafforzeranno la collaborazione tra ricerca, territorio e sistema produttivo. RISÒ sarà anche l’occasione per guardare oltre i confini nazionali, con momenti di confronto dedicati alle prospettive di internazionalizzazione del riso italiano e alle opportunità offerte da mercati strategici come il Giappone.

Non mancherà il legame con la cultura e la gastronomia. In un anno particolarmente significativo per la Cucina Italiana patrimonio UNESCO, il CREA proporrà riflessioni sul rapporto tra riso, salute, qualità alimentare e tradizione, valorizzando il ruolo della ricerca nella tutela e nella promozione del patrimonio agroalimentare italiano. “A RISÒ 2026 il CREA conferma, così, la propria missione – si legge in una nota -: trasformare conoscenza e innovazione in valore per le imprese, i territori e i cittadini, portando la ricerca al centro del futuro della filiera risicola italiana”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).