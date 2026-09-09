Politica

Cara Giorgia, Zelensky non vale l’Italia. Ti prego fai di tutto per rivincere!

di Alessandro Scipioni - 9 Settembre 2026

​Cara Giorgia, io credo tu abbia stabilizzato l’Italia. Sono un uomo di destra, non rinnego nulla delle mie scelte e lo dico ad alta voce: dell’Ucraina non me ne frega assolutamente niente!

Non ho mai avuto solidarietà per Zelensky; è la cosa del governo che mi piace di meno. Devo essere coerente, lo debbo dire, ne ho il dovere da uomo libero.

Disprezzo i cortigiani sono tutti i campioni del mondo dell’eterno assenso, servile ed acritico. Lo ha ammesso anche il ministro Giorgetti, tutti i soldi che stiamo buttando per una guerra non nostra, ancora con l’eterna follia di mettere la Russia contro l’Europa, fanno soltanto del male all’Europa.

E poi soprattutto sul piano interno che senso ha chiudere le porte a Vannacci per Kiev? La stessa Lega si tura il naso sull’invio di armi in Ucraina; e si sta consegnando all’irrilevanza anche per questo.

Ma mi chiedo soprattutto se valga la pena rischiare di consegnare il paese alla Schlein? Perché a questo punto si rischia questo. Si rischia lo ius soli, si rischia che in Italia, in un periodo difficilissimo, gli italiani non comprendano perché i soldi vengono buttati per uno dei governi più corrotti del mondo, fallito e screditato presso il suo stesso popolo; piuttosto che per lenire le sofferenze delle famiglie.

Perché la destra deve restare con Meloni (e senza Zelensky)

​Sei tu la donna che ha dato stabilità all’Italia, e io sogno di vederti al Colle. Sinceramente, da italiano, metto avanti il mio paese a Zelensky, all’Ucraina e soprattutto al fatto che non credo nella giustizia e nella bontà di un’unica parte nei conflitti.

Credo che ci siano state delle provocazioni molto chiare volute dai democratici americani nello stesso periodo in cui portavano avanti le primavere arabe, e la cultura di destra non c’entra niente con quella gente.

​Quindi ti prego, fai di tutto per avere un campo larghissimo a destra, fai di tutto per tornare a Palazzo Chigi, fai di tutto per andare al Colle. Abbiamo bisogno che tu rimanga. Abbiamo bisogno di un paese dove Italia significhi ancora qualcosa. Il campo largo della sinistra sarebbe mettere al timone persone che non hanno alcun sentimento di amore nazionale; sarebbe consegnare le chiavi di casa nostra ai poteri forti transnazionali. E io credo che il tuo lavoro debba andare avanti, perché Zelensky ha già perso, l’hanno detto tutti gli analisti, è solo una questione di tempo.

​La destra in Italia ha una storia, e lasciar vincere il PD di Schlein significherebbe tradirla.

Ti prego Giorgia, soprattutto da italiano e nell’interesse dell’Italia, metti avanti esclusivamente gli interessi del Paese. E l’Italia ha bisogno di andare a Destra!

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