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MercedesTrophy, l’11 e 12 settembre la finale nazionale della 37ª edizione

di Italpress - 9 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’11 e 12 settembre l’Argentario Golf & Wellness Resort (GR) ospiterà la Finale Nazionale del MercedesTrophy 2026, giunto alla sua 37ª edizione. Dopo 14 tappe disputate nei principali Golf Club italiani, saranno 60 i giocatori finalisti a contendersi il titolo nazionale e l’accesso alla MercedesTrophy World Final, in programma in Germania dal 28 settembre al 1° ottobre. L’edizione 2026 conferma il MercedesTrophy come un appuntamento consolidato per Mercedes-Benz e per la community italiana del golf. Il circuito ha coinvolto i principali Dealer Mercedes-Benz e 2.013 giocatori, che nel corso della stagione si sono sfidati con formula 18 buche Stableford, suddivisi in tre categorie handicap. La Finale dell’Argentario rappresenta l’atto conclusivo della stagione italiana: i finalisti si sfideranno per conquistare uno dei tre posti disponibili per la MercedesTrophy World Final, dove avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori giocatori dei Paesi partecipanti. Un appuntamento che conferma la dimensione internazionale di questo circuito amatoriale, capace ogni anno di coinvolgere oltre 60.000 giocatori in più di 60 Paesi e che, dagli anni Ottanta, accompagna l’impegno di Mercedes-Benz nel mondo del golf.

Il MercedesTrophy va, però, oltre la dimensione sportiva. Da sempre il circuito rappresenta per Mercedes-Benz una piattaforma di relazione e di esperienza del Brand, attraverso la quale incontrare una community accomunata dalla passione per il golf e farle vivere da vicino il mondo della Stella. Durante le tappe, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire e provare le novità di prodotto, accanto alle vetture più iconiche e rappresentative della gamma Mercedes-Benz. Un’esperienza che accompagnerà anche la Finale Nazionale, dove la Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ sarà il modello più rappresentativo di questo racconto. L’evoluzione completamente elettrica di Classe G porta una delle icone più riconoscibili della Stella in una nuova dimensione, mantenendone intatti carattere, design e versatilità. Un incontro tra heritage e innovazione che sintetizza la capacità di Mercedes-Benz di far evolvere le proprie icone senza rinunciare alla loro identità.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

(ITALPRESS)