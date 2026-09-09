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Apple entra nell’era dei pieghevoli: ecco iPhone Duo, prezzi e caratteristiche

di Lino Sasso - 9 Settembre 2026

iPhone Duo. ©ANSA

Apple rompe uno degli ultimi tabù e porta ufficialmente l’iPhone nel mercato degli smartphone pieghevoli. La nuova ‘creatura’ si chiama iPhone Duo. È il primo foldable realizzato dall’azienda di Cupertino ed è stato presentato ieri durante il primo grande evento guidato dal nuovo amministratore delegato John Ternus. Una svolta importante per Apple, che arriva nel segmento dopo anni di attesa e dopo aver lasciato ai concorrenti il compito di sperimentare formule, dimensioni e cerniere. Sceglie di farlo ora con un dispositivo che Ternus ha definito “il cambiamento più radicale dell’iPhone dal modello originale”.

iPhone Duo a partire da 1.999 dollari

Il nuovo smartphone avrà un prezzo di partenza di 1.999 dollari. Un costo in linea con i principali modelli premium della categoria e persino leggermente inferiore alle previsioni di alcuni analisti, che si aspettavano il superamento della soglia dei 2.000 dollari. I preordini partiranno il 16 ottobre, mentre l’arrivo nei negozi è fissato per il 23 ottobre. Il cuore dell’operazione è naturalmente il doppio display. Una volta aperto, iPhone Duo mette a disposizione uno schermo interno da 7,6 pollici, circa 19 centimetri, dotato di una speciale finitura studiata per limitare i riflessi. Quando il telefono è chiuso entra invece in gioco il display esterno da 5,4 pollici, che secondo Apple offre il 90% della superficie dello schermo di iPhone 18 Pro.

Titanio, nuova cerniera e chip A20 Pro

Per affrontare uno dei punti più delicati degli smartphone pieghevoli, Cupertino ha sviluppato una nuova cerniera di precisione, abbinata a una struttura in titanio. Due le colorazioni previste al lancio: Star White e Night Sky. Sotto la scocca trova posto il nuovo chip A20 Pro, affiancato da una camera di vapore progettata per controllare le temperature e da un’architettura a doppia batteria. La promessa è quella di garantire prestazioni da modello Pro e un’autonomia sufficiente per coprire l’intera giornata. Anche il comparto fotografico sfrutta la particolare struttura del dispositivo, introducendo modalità di utilizzo rese possibili proprio dalla possibilità di piegare lo smartphone.

iOS 27 e intelligenza artificiale pensati per il doppio schermo

Ma la sfida non riguarda soltanto l’hardware. iOS 27 è stato adattato al doppio display e al multitasking, con l’obiettivo di sfruttare lo spazio aggiuntivo soprattutto nell’utilizzo contemporaneo di più applicazioni. Un ruolo centrale è affidato anche ad Apple Intelligence e Siri AI, che portano sul nuovo modello funzioni di intelligenza artificiale capaci di utilizzare anche il contesto personale dell’utente.

Ternus ha rivendicato la scelta di Apple prendendo le distanze da altri smartphone pieghevoli già presenti sul mercato, che a suo giudizio trasmettono ancora la sensazione di essere semplicemente “due telefoni attaccati insieme”.

Con iPhone Duo Cupertino prova dunque a trasformare un mercato nel quale, per una volta, arriva dopo gli altri. E proprio qui si giocherà la partita: capire se Apple riuscirà ancora una volta a rendere mainstream una tecnologia già esistente.

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