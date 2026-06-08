Il discorso del Papa al parlamento spagnolo, prima volta nella storia

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Ha parlato di pace: "Preoccupante si presenti riarmo come risposta"

di Askanews - 8 Giugno 2026

Madrid, 8 giu. (askanews) – Un lungo applauso ha accolto Papa Leone XIV all’ingresso nel Parlamento spagnolo, dove – prima volta nella storia per un Pontefice – ha tenuto un discorso. Fra i temi affrontati l’AI, il dramma dei migranti, la pace.

“Le armi possono imporre un silenzio temporaneo”, ha detto, definendo “preoccupante che, in diverse parti del mondo, e anche in Europa, si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile”.

Il Papa ha poi invitato a difendere la vita umana. “Se la vita smette di essere riconosciuta come un valore fondamentale, quale futuro possono avere le nostre società?”, ha affermato. “Ogni vita umana deve essere riconosciuta e tutelata dal concepimento fino al suo naturale tramonto, in ogni circostanza della sua esistenza.”

Il governo di sinistra del primo ministro Pedro Sànchez ha legalizzato l’eutanasia nel 2021 a condizioni rigorose e ha intenzione di inserire il diritto all’aborto nella Costituzione del Paese.