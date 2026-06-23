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Torino e la Sardegna tra i finalisti degli EU Organic Awards 2026

di Italpress - 23 Giugno 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha annunciato i finalisti degli EU Organic Awards 2026, i premi dedicati alle migliori esperienze europee nella filiera biologica. Per ciascuna categoria sono stati selezionati tre progetti, per un totale di 21 finalisti provenienti da 12 Paesi dell’Unione. Tra i finalisti figurano anche due realtà italiane: il Distretto Sardegna Bio, candidato nella categoria miglior regione biologica o biodistretto, e Torino, in gara per il premio di miglior città biologica.

I vincitori saranno proclamati il 23 settembre a Bruxelles, in occasione della cerimonia ufficiale organizzata nell’ambito delle iniziative per la Giornata europea del biologico. Gli EU Organic Awards, lanciati nel 2022, puntano a valorizzare l’eccellenza lungo tutta la catena del biologico, dagli agricoltori alle piccole e medie imprese, dalla ristorazione alle città e ai territori. L’edizione 2026 prevede sette premi individuali.

I riconoscimenti sono organizzati congiuntamente da Commissione Europea, Comitato economico e sociale europeo, Comitato europeo delle Regioni, Copa-Cogeca e Ifoam Organics Europe. L’agricoltura biologica e l’acquacoltura contribuiscono a ridurre l’impiego di fertilizzanti chimici, pesticidi e antimicrobici, con effetti positivi su clima, ambiente, biodiversità, benessere animale e reddito degli agricoltori.

Nell’Unione Europea la superficie coltivata con metodo biologico ha raggiunto nel 2023 i 17,7 milioni di ettari, pari al 10,9% del totale. Nell’attuale Politica agricola comune, tutti i 28 piani strategici nazionali prevedono finanziamenti destinati al biologico.

-Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).