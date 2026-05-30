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Il Monza torna in Serie A: il Catanzaro vince 2-0 ma non basta

di Lino Sasso - 30 Maggio 2026

Il Monza torna in Serie A. I brianzoli conquistano la promozione al termine di una finale playoff emozionante contro il Catanzaro, nonostante la sconfitta per 2-0 nella gara di ritorno. A decidere il match sono state le reti di Felipe Jack al 40’ e di Frosinini al 78’. Due gol che hanno permesso ai calabresi di pareggiare il risultato complessivo della doppia sfida dopo il 2-0 ottenuto dal Monza nella gara d’andata. Tuttavia, la formazione lombarda è stata promossa grazie al miglior piazzamento ottenuto nella regular season. La squadra allenata da Paolo Bianco aveva chiuso il campionato di Serie B al terzo posto, mentre il Catanzaro di Alberto Aquilani aveva terminato la stagione regolare in quinta posizione, con ben 17 punti di distacco dai brianzoli.

La sfida con il Catanzaro

Il Monza raggiunge così Venezia e Frosinone, già promossi nella massima serie, centrando l’obiettivo fissato dalla società dopo la retrocessione. Una squadra costruita per tornare immediatamente tra le grandi del calcio italiano ha saputo resistere alla straordinaria prova d’orgoglio del Catanzaro. I giallorossi escono dalla finale a testa altissima. La formazione di Aquilani ha sfiorato più volte il gol del 3-0 che avrebbe significato una storica promozione in Serie A, categoria che il club calabrese non raggiunge da 43 anni. Nel finale la pressione del Catanzaro è stata incessante. Gli ultimi dodici minuti regolamentari e i sei di recupero sono stati caratterizzati da un assalto continuo alla porta del Monza, con i brianzoli costretti a difendersi per conservare il vantaggio maturato all’andata.

La promozione del Monza in Serie A

Al triplice fischio è andata in scena una delle immagini più significative della serata. Prima di dare il via ai festeggiamenti per la promozione in Serie A, i giocatori del Monza hanno voluto rendere omaggio agli avversari, protagonisti di una prestazione coraggiosa e generosa. Particolarmente toccante il gesto di Paolo Bianco, che ha raggiunto in panchina Alberto Aquilani, visibilmente commosso e in lacrime per la sfumata impresa, per abbracciarlo e consolarlo. Per il Monza è il giorno della festa. Per il Catanzaro resta l’orgoglio di aver sfiorato un risultato che avrebbe avuto il sapore della storia.