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Dal flop in Serie A e Premier alla nuova pista di mercato, il Genoa punta Lorenzo Lucca

Il Genoa di mister De Rossi valuta la mossa su Lucca, ma l’attaccante non decide

di Marzio Amoroso - 12 Giugno 2026

Il Napoli sceglie di puntare forte su Lucca, giovane attaccante dell’Udinese per dare nuova energia al reparto offensivo. Il club immagina un percorso di crescita graduale, convinto che il giocatore possa diventare un riferimento stabile grazie alla struttura fisica, alla capacità di proteggere il pallone e a un potenziale ancora inespresso. L’operazione nasce con entusiasmo e con l’idea di costruire un progetto tecnico a lungo termine.

Il flop in maglia azzurra

La realtà prende una direzione diversa. Lucca fatica a inserirsi non trova continuità e non riesce a incidere nei momenti chiave. Le prestazioni restano inferiori alle aspettative e il minutaggio cala rapidamente. Il Napoli prova a rilanciarlo, ma la distanza tra potenziale e rendimento diventa evidente. La stagione si chiude senza segnali convincenti e il club decide di valutare soluzioni alternative.

Il prestito al Nottingham Forest e un’altra occasione mancata

Il Napoli accetta la proposta del Nottingham Forest per un prestito che dovrebbe rilanciare il giocatore in un contesto dinamico come la Premier League. L’avventura inglese, però, non decolla. Il Forest gli concede spazio, ma il rendimento resta discontinuo. L’adattamento al ritmo del campionato risulta complicato e la concorrenza interna limita ulteriormente il suo impatto. Anche in Inghilterra la stagione termina senza progressi significativi.

Il ritorno in Italia e l’interesse concreto del Genoa

Il rientro apre una fase nuova. Il Napoli valuta una cessione definitiva e il Genoa si muove con decisione. Il club rossoblù apprezza il profilo dell’attaccante e considera possibile un recupero tecnico attraverso un contesto più stabile. Durante i dialoghi tra i due club, il nome di Lorenzo Lucca emerge con forza. Il Genoa vede in lui un attaccante ideale per struttura, età e margini di crescita.

Lucca prende tempo e vuole capire il suo futuro

Il giocatore, però, non vuole affrettare la scelta. Prima di dare una risposta, intende capire quale ruolo potrebbe avere nel nuovo progetto tecnico del Napoli e quali garanzie può offrirgli la prossima destinazione. Il Genoa resta interessato, ma attende. La trattativa potrà partire solo quando Lucca deciderà di aprire definitivamente alla soluzione rossoblù.