Cronaca

Incendio nel centro storico di San Salvador, cinque morti e un edificio storico distrutto

Violento incendio nel centro storico di San Salvador, cinque i morti e distrutto un edificio storico.

di Marzio Amoroso - 14 Febbraio 2026

Un violento incendio ha devastato il centro storico di San Salvador, causando la morte di cinque persone e la distruzione di un edificio con oltre un secolo di storia. L’evento, avvenuto nelle prime ore di questa mattina, ha scosso profondamente la capitale salvadoregna. Le autorità hanno confermato il bilancio delle vittime e avviato indagini per chiarire l’origine del rogo.

Un incendio improvviso e devastante

Le fiamme si sono propagate con estrema rapidità, avvolgendo abitazioni, veicoli e una struttura storica considerata un simbolo della memoria architettonica della città. La colonna di fumo, visibile da tutta San Salvador, ha reso ancora più complesso il lavoro dei vigili del fuoco, impegnati per ore nel tentativo di contenere il rogo e impedire che si estendesse agli edifici circostanti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio ha cancellato in poche ore oltre un secolo di storia, lasciando dietro di sé macerie, dolore e un’intera comunità sotto shock.

Il bilancio delle vittime

Il numero dei morti è salito a cinque, dopo il ritrovamento di ulteriori corpi tra le macerie. Le vittime si trovavano all’interno dell’edificio completamente distrutto dalle fiamme. Le autorità non hanno ancora diffuso dettagli sulle identità, ma hanno confermato che si tratta di un bilancio definitivo relativo a questo specifico incendio.

Indagini in corso sulle cause

Al momento, non esistono informazioni ufficiali sulle cause del rogo. Le autorità salvadoregne hanno avviato accertamenti per determinare se l’incendio sia stato provocato da un guasto, da un evento accidentale o da un’azione dolosa. Le indagini sono considerate prioritarie, vista la gravità dell’accaduto e il valore storico dell’area colpita.

Una comunità ferita ma determinata

Nonostante la tragedia, la comunità locale ha mostrato grande solidarietà. Residenti, volontari e associazioni si sono mobilitati per assistere le famiglie colpite e supportare le operazioni di recupero. Le autorità hanno annunciato che, una volta concluse le indagini, verrà avviato un piano di ricostruzione per restituire dignità e funzionalità all’area colpita.