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Innovazione digitale, Metis Toscana entra nella rete nazionale di Assinter Italia

di Italpress - 14 Luglio 2026

PISA (ITALPRESS) – Si è svolto a Pisa l’incontro istituzionale tra i vertici di Metis Toscana e di Assinter Italia, l’associazione nazionale che riunisce le aziende in-house regionali per l’innovazione tecnologica pubblica. Assinter sta portando avanti un lavoro importante sulla trasformazione digitale del Paese, sia a livello nazionale che sui territori, tra le attività anche le visite alle 21 società pubbliche regionali iscritte all’associazione. Metis Toscana si è iscritta nel 2026 e finalmente anche la Toscana è parte di Assinter Italia, proiettando anche l’esperienza e il modello toscano sullo scenario nazionale e rafforzando allo stesso tempo il ruolo della Regione, delle aziende sanitarie e degli enti del territorio nel percorso di sviluppo digitale del Paese.Alla visita alla sede con focus sulle attività centrali di Metis Toscana hanno preso parte il presidente e il direttore di Assinter Italia Pier Paolo Greco e Gabriele Da Rin, accompagnati dal presidente di Metis Toscana Francesco Di Costanzo, dal direttore Walter Volpi, dalla consigliera del cda Angela Bagni.Nel corso dell’incontro sono stati illustrati gli obiettivi comuni per accelerare sui temi caldi del momento: i servizi digitali, la gestione dei dati, la sanità digitale, la gestione intelligente e digitale del patrimonio, i servizi BIM, lo Smart building, la connettività, l’applicazione dell’intelligenza artificiale per la Pubblica amministrazione, la cybersecurity, un ambito in cui Metis Toscana è in prima linea con il centro CSIRT regionale, le competenze digitali e i talenti digitali con importanti partnership con le principali università toscane.L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sul programma di crescita di Metis Toscana, che ha già avviato un ambizioso Piano Triennale di Sviluppo valido fino al 2028.Questo piano prevede un incremento del personale del 64% e una parallela crescita dei servizi e del conto economico del 32%, oltre all’allargamento del perimetro delle attività per supportare le Pubbliche amministrazioni del territorio. Proprio per questo il prossimo giovedì 23 luglio a Firenze si terrà l’appuntamento “Open Metis” dedicato ai servizi e alle opportunità messe in campo da Metis Toscana per gli enti e il territorio.“Il modello toscano di Metis Toscana che mette insieme competenze e professionalità digitali, ingegneristiche e tecniche, è un riferimento anche per il lavoro nazionale sulle politiche del digitale – spiega il presidente di Metis Toscana Francesco Di Costanzo – Finalmente, da quest’anno, la Toscana, con Metis, è entrata a far parte di Assinter Italia, l’associazione nazionale delle in house del digitale. Oggi siamo molto felici della visita nella nostra sede a Pisa dei vertici di Assinter che hanno potuto toccare con mano i servizi e le attività dalla cybersecurity al BIM, dagli archivi digitali all’applicazione dell’intelligenza artificiale, dallo sviluppo software alle competenze digitali fino alla connettività e al supporto alla progettazione e alla modellizzazione degli edifici intelligenti e dello smart building. Con il presidente di Assinter Italia Pier Paolo Greco ci sono molti progetti in corso e la Toscana sarà protagonista anche a livello nazionale”.Pier Paolo Greco, presidente di Assinter, sottolinea che “la visita di oggi in Metis Toscana conferma l’assoluto valore del percorso che stiamo costruendo insieme. Metis, da poco entrata a far parte della nostra associazione, incarna perfettamente la filosofia e l’impegno che Assinter porta avanti quotidianamente sul territorio nazionale. Nel corso dell’incontro ho potuto toccare con mano l’importanza e l’impatto del lavoro che questo consorzio svolge ogni giorno. Abbiamo riscontrato nei servizi di Metis soluzioni fortemente innovative che rappresentano veri e propri elementi di eccellenza e un grande valore aggiunto. Il nostro obiettivo ora è valorizzare queste buone pratiche all’interno della rete di Assinter, facendone un volano di innovazione da trasferire e valorizzare sul mercato a beneficio dell’intero ecosistema dei servizi digitali”.-foto ufficio stampa Metis Toscana –(ITALPRESS).