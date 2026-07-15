Politica

Chiuse le indagini su Santanchè: falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato

L’ex ministra del Turismo e altre 15 persone coinvolte nell’inchiesta sui fallimenti di Ki Group, Bioera, Ki Group Holding e Umbria Srl.

di Redazione - 15 Luglio 2026

La chiusura delle indagini su Daniela Santanchè riapre un capitolo politicamente delicato per la maggioranza. L’ex ministra del Turismo, figura di primo piano di Fratelli d’Italia si ritrova nuovamente al centro di un’inchiesta milanese che rischia di avere ricadute non solo giudiziarie ma anche politiche. La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, passaggio che precede il possibile rinvio a giudizio, arriva mentre il governo rivendica compattezza e solidità, ma deve fare i conti con un caso che l’opposizione considera emblematico del rapporto tra politica, imprese e gestione dei fondi pubblici.

Le accuse e il nodo della responsabilità politica

Le contestazioni della Procura di Milano sono pesanti: bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Reati che, se confermati in sede processuale, delineerebbero un quadro di gestione societaria opaca, con bilanci ritenuti non veritieri, debiti fiscali e previdenziali non saldati, operazioni societarie giudicate dolose e finanziamenti pubblici ottenuti sulla base di requisiti che la magistratura considera falsamente attestati.

Sul piano politico, la questione è più ampia perché riguarda la tenuta etica della classe dirigente e la capacità del governo di gestire casi giudiziari che coinvolgono figure di vertice senza scivolare nella difesa d’ufficio o nella minimizzazione.

Un mosaico di inchieste che alimenta il dibattito

Per Santanchè questo fascicolo si aggiunge a quello sul caso Visibilia e alla presunta truffa ai danni dell’Inps per la cassa integrazione Covid. Un accumulo di procedimenti che, al di là dell’esito giudiziario, ancora tutto da definire, alimenta un dibattito politico già acceso.

Il prossimo passaggio

Con la chiusura delle indagini, la palla passa ora alle difese, che potranno presentare memorie e richieste di interrogatorio. La Procura deciderà poi se chiedere il rinvio a giudizio. Un passaggio tecnico, ma politicamente sensibile, perché ogni sviluppo del caso Santanchè è destinato a riflettersi, direttamente o indirettamente, sugli equilibri della maggioranza.