Italpress Notizie Energia

Insediata la Commissione paritetica Italia-Santa Sede per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico di Santa Maria di Galeria

di Italpress - 4 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, la riunione per l’insediamento della Commissione paritetica Italia-Santa Sede che seguirà le attività per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico previsto a Santa Maria di Galeria, nel comune di Roma. Lo rende noto Palazzo Chigi.

La Commissione è prevista dall’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede siglato il 31 luglio 2025. All’incontro, copresieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e dalla Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, suor Raffaella Petrini, hanno partecipato per la parte italiana i Capi di Gabinetto e i rappresentanti tecnici dei Ministeri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’Interno, della Cultura, dell’Ambiente e della sicurezza energetica, della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale nonché di ARERA, Terna e Acea. Per la parte vaticana erano presenti i rappresentanti di Apsa, del Governatorato e della Gendarmeria.

– Foto d’archivio Ipa Agency –

(ITALPRESS).