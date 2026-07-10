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“Insieme per la Vita”: al via a Napoli il progetto pilota di Farmaciste Insieme per una guida responsabile

di Italpress - 10 Luglio 2026

NAPOLI (ITALPRESS) – Ritirare gratuitamente un alcol test in farmacia prima di mettersi alla guida e utilizzarlo per verificare se si è realmente nelle condizioni di guidare in sicurezza. È questo il cuore di “Insieme per la Vita”, la nuova campagna promossa da Farmaciste Insieme, che prende il via oggi a Napoli con un progetto pilota destinato a diventare un modello replicabile a livello nazionale.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: contribuire a diffondere una cultura della prevenzione e della responsabilità, offrendo ai cittadini, e in particolare ai più giovani, uno strumento semplice, immediato e gratuito per compiere una scelta consapevole prima di mettersi al volante

. Il periodo estivo rappresenta uno dei momenti più delicati dell’anno. L’aumento degli spostamenti, della vita notturna e delle occasioni di socialità coincide infatti con una crescita degli incidenti stradali correlati al consumo di alcol, che continuano a rappresentare una delle principali cause di mortalità e di lesioni gravi tra i giovani. Prevenire significa intervenire prima che il rischio si trasformi in tragedia. La campagna va oltre la distribuzione gratuita degli alcol test. Il suo obiettivo è promuovere un cambiamento culturale, diffondendo una maggiore consapevolezza dei rischi legati alla guida dopo il consumo di alcol e favorendo comportamenti sempre più responsabili.

Il test diventa così uno strumento di educazione sanitaria: aiuta a comprendere che la percezione di sentirsi lucidi non coincide necessariamente con l’idoneità alla guida. Conoscere il proprio stato significa poter compiere una scelta consapevole, affidando il volante a un’altra persona o attendendo il tempo necessario prima di ripartire. Perché la prevenzione non consiste solo nel conoscere le regole, ma nel trasformare la consapevolezza in comportamenti capaci di tutelare la propria vita e quella degli altri. La scelta della farmacia non è casuale.

La farmacia di comunità rappresenta uno dei principali presìdi sociosanitari di prossimità del Servizio sanitario nazionale: un luogo accessibile, capillarmente diffuso sul territorio e fondato su un rapporto di fiducia costruito ogni giorno tra farmacista e cittadino. È proprio questa vicinanza che consente di trasformare un semplice gesto, il ritiro di un alcol test, in un’occasione di educazione sanitaria, informazione e promozione della salute. Da anni Farmaciste Insieme promuove iniziative che coniugano prevenzione, responsabilità sociale e tutela della salute pubblica.

Con “Insieme per la Vita” l’Associazione amplia questo impegno affrontando un tema di grande rilevanza sociale come la sicurezza stradale, nella convinzione che prevenire significhi anche favorire comportamenti consapevoli. Determinante la collaborazione di Federfarma Servizi, QFarma e Tuttiinfarma che ha reso possibile la distribuzione degli alcol test nelle farmacie aderenti. Farmaciste Insieme rivolge un particolare ringraziamento ai Presidenti Antonello Mirone (Federfarma Servizi), Vittorino Losio (QFarma) e Pasquale Esposito (Tuttiinfarma) per aver creduto fin dall’inizio nel valore dell’iniziativa e averne favorito la realizzazione.

L’adesione delle farmacie e dei farmacisti è stata immediata. La disponibilità dimostrata nei confronti dell’iniziativa ha consentito di raggiungere in tempi rapidissimi il numero delle farmacie partecipanti, confermando quanto la rete delle farmacie di comunità sia pronta a mettere la propria professionalità al servizio di progetti capaci di generare un impatto concreto sulla salute e sulla sicurezza.

Nelle farmacie aderenti, che esporranno la locandina della campagna, i cittadini potranno ritirare gratuitamente l’alcol test e ricevere il supporto e le informazioni del farmacista, professionista sanitario formato per accompagnarli in un percorso di maggiore consapevolezza sui rischi legati alla guida dopo il consumo di alcol. Il progetto pilota coinvolge Napoli e provincia, ma l’obiettivo di Farmaciste Insieme è estendere progressivamente la campagna ad altre regioni italiane, costruendo una rete nazionale di farmacie impegnate nella promozione della sicurezza stradale e della prevenzione. “La prevenzione è davvero efficace quando incontra le persone nei luoghi della loro quotidianità.

La farmacia è uno di questi luoghi: un presidio sociosanitario di prossimità in cui ogni giorno si costruiscono relazioni di fiducia con i cittadini. Con “Insieme per la Vita” vogliamo offrire soprattutto ai più giovani uno strumento semplice ma capace di trasformare una scelta in un gesto di responsabilità. Utilizzare un alcol test prima di mettersi alla guida significa proteggere sé stessi e gli altri. Se anche una sola persona deciderà di non guidare dopo aver verificato di non essere nelle condizioni di farlo, questa campagna avrà raggiunto il suo obiettivo più importante: contribuire a salvare una vita”, dichiara Angela Margiotta, Presidente di Farmaciste Insieme.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).