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Investe 200mila euro in Lino il maialino salva soldino ma l’app è una truffa

Il caso in Trentino: denunciate due persone, rispondono di truffa e autoriciclaggio

di Cristiana Flaminio - 15 Aprile 2026

Convinta di aver trovato un modo per tutelare i risparmi, un’anziana ha finito per investire quasi 200mila euro nell’app Lino, il maialino salva soldino. Solo che l’app sostanzialmente non esisteva e la donna s’è scoperta truffata e bidonata. I fatti si sono verificati in Trentino. A convincere la signora, invalida, un’ottantenne del posto, a sganciare migliaia di euro nel progetto inesistente erano stati due uomini. Di cui si fidava, gente che considerava amica. E che, invece, le ha portato via i suoi risparmi.

Il caso di Lino, il maialino salva soldino

Il nome fa sorridere ma la signora che ci ha perduto i risparmi di una vita ci piange. L’app di risparmio Lino il maialino salva soldino avrebbe dovuto rafforzare e potenziare il patrimonio della donna. Che alle parole dei (molto presunti) suoi amici ci aveva creduto davvero. Doveva essere un’app di cashback che avrebbe garantito premi e “rientri” agli utenti per i loro acquisti. La donna ha visto un’opportunità e a fronte di un valore stimato in circa 2mila euro avrebbe sganciato ben 200mila euro per entrare nella compagine sociale e acquisire le quote.

La decisione del Gip

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro su fondi fino a 200mila euro a carico dei due indagati. Rispondono entrambi delle ipotesi di reato di truffa aggravata e autoriciclaggio. L’inchiesta è partita dopo la querela sporta alla Procura di Trento che ha innescato le indagini della Guardia di Finanza. Il meccanismo che avrebbe portato la donna a investire ingenti somme di danaro nell’app di Lino il maialino salva soldino, che poi non è mai partita, sarebbe stato più o meno quello classico. Un’anziana sola, due persone che riescono a carpirne la fiducia, prospettandole, secondo quanto emerso dalle indagini, prospettive irrealistiche di guadagno. In cui la donna è caduta con tutte le scarpe. Una “piramide”. Perdendo i risparmi di una vita.