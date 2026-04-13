Attualità

La truffa milionaria del falso casello autostradale

Sembra un film di Totò, ma senza Totò......

di Giorgio Brescia - 13 Aprile 2026

(Fonte: Instagram)

Un caso che sembra uscito da un film di Totò senza Totò, ma realmente accaduto in India: per oltre un anno e mezzo una truffa milionaria: un gruppo organizzato ha gestito un casello autostradale completamente falso, incassando milioni di rupie senza che le autorità intervenissero.

Dove è successo

La truffa è stata scoperta già nel 2023 nello stato del Gujarat, nella zona di Morbi, lungo la strada nazionale Bamanbore–Kutch.

I truffatori hanno sfruttato un’area privata, ena ex fabbrica di ceramiche, creando una deviazione alternativa alla strada ufficiale che portava al vero casello.

Quando e per quanto tempo

Secondo le indagini, il falso casello ha operato per circa 1 anno e mezzo (circa 18 mesi) senza essere scoperto, una truffa ora riemersa alle cronache locali e globali.

Come funzionava la truffa

Il meccanismo era tanto semplice quanto efficace. La creazione di una strada parallela su terreno privato. Poi, una deviazione del traffico lontano dal casello ufficiale. L’installazione di una struttura che simulava un vero punto di pedaggio, accompagnata dalla presenza di personale che riscuoteva il denaro.

Gli automobilisti, spesso inconsapevoli, venivano indirizzati verso questo percorso alternativo e pagavano il pedaggio ai truffatori.

L’espediente chiave: prezzi più bassi

Il dettaglio più intelligente del sistema fraudolento è stato il prezzo, circa la metà del pedaggio reale. Questo “sconto” ha incentivato molti conducenti a scegliere volontariamente la deviazione, riducendo sospetti e reclami.

In pratica, una logica di mercato: prezzo più basso, più traffico, più incassi.

Quanto hanno guadagnato

Le stime, qui da noi pervenute in modo un po’ confuso, parlano di circa 75 crore (750 milioni di rupie), equivalenti a circa 8–9 milioni di euro.

Alcune fonti indicano cifre anche leggermente superiori (fino a oltre 80 crore).

Quindi, una truffa in ogni caso multimilionaria.