Editoriale

Israele e Russia, ora l’Ue paga la sua irrilevanza politica

di Adolfo Spezzaferro - 21 Maggio 2026

L’Unione europea scopre fuori tempo massimo il prezzo della propria irrilevanza politica. Per anni Bruxelles ha coltivato l’illusione di poter contare soltanto sul fronte economico senza avere una politica estera con una diplomazia di peso. Ha delegato la sicurezza agli Usa, tramite la Nato, e adesso non ha alcuna voce in capitolo, neanche in difesa dei suoi cittadini.

Sul fronte ucraino il problema è evidente. Mentre Washington e Mosca negoziano le condizioni della resa di Kiev, Bruxelles non sa nemmeno chi potrebbe sedersi davvero a un tavolo negoziale, visto che la nostra ministra degli Esteri, la Kallas, è la più convinta fautrice della guerra a oltranza contro Puyin. L’Ue paga il suo sostegno militare e economico illimitato e incondizionato a Zelensky, l’isolamento totale della Russia, nessuno spazio politico per una trattativa che non coincidesse con la sconfitta militare (sic!) di Mosca.

Chi è parte in causa, dalla parte di Zelensky, come può oggi mediare? Ma l’impotenza europea emerge anche e soprattutto in Medioriente. Per anni Bruxelles ha alternato dichiarazioni indignate e prudenza diplomatica nei confronti di Israele, evitando però qualsiasi pressione realmente incisiva. Nessuna iniziativa forte, nessuna sanzione, nessuna capacità di incidere davvero sulle scelte del governo israeliano. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’Europa viene ignorata e ora addirittura derisa.

Il trattamento riservato agli attivisti della Flotilla, fermati e umiliati in modo inaccettabile, è l’ennesimo segnale di un rapporto ormai sbilanciato, nel quale Israele sa perfettamente che alle proteste europee non seguiranno conseguenze concrete. L’Ue paga dunque anni di subalternità, che hanno alimentato quella sensazione di impunità che hanno Netanyahu e soci. Senza una politica estera credibile, senza una difesa comune e senza la capacità di parlare con una voce sola, L’Ue rischia di restare una grande potenza burocratica, senza alcun peso politico.