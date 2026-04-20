Cultura & Spettacolo

Katy Perry, la card “contactless” nella Fontana di Trevi

Un "fuori programma" decisamente clamoroso nella Capitale......

di Dave Hill Cirio - 20 Aprile 2026

Katy Perry “scandalo” alla Fontana di Trevi! La Capitale ha vissuto un momento decisamente unplugged eppure super tecnologico.

Katy Perry a Roma

La protagonista? Katy Perry. La popstar internazionale ha sorpreso fan e passanti con un gesto che ha ridefinito il concetto di “lancio della monetina” in una delle location più iconiche del mondo: la Fontana di Trevi.

Cosa ci faceva in Italia?

Katy Perry non ha bisogno di presentazioni: è una delle regine del pop mondiale, nota per hit planetarie come Roar e Firework. La cantante è atterrata a Roma in gran segreto a metà aprile 2026 per un impegno professionale d’élite. Si è infatti esibita in un esclusivo concerto privato presso La Nuvola di Fuksas, all’Eur, in occasione della Vorwerk International Award Night.

Il “crash” digitale alla Fontana di Trevi

Dopo l’evento, Katy non ha resistito al fascino della Roma by night. Vestita in modo sportivo per cercare di passare inosservata, si è diretta verso Piazza di Trevi. Giunta davanti al capolavoro del Salvi, si è accorta di un piccolo inconveniente: non aveva monete in tasca per rispettare il celebre rito propiziatorio.

Invece di rinunciare, la popstar ha dato prova della sua solita ironia. Ha estratto la sua carta di credito, probabilmente una Visa di alto profilo. E l’ha “strisciata” simbolicamente nell’acqua della fontana.

Ha poi documentato il tutto sui social, citando scherzosamente un verso del suo brano Save as Draft: “I don’t f** with change” (non mi piacciono i cambiamenti/gli spiccioli).

Curiosità e polemiche social

Le immagini, immediatamente virali, scatenando reazioni contrastanti. Mentre molti fan hanno celebrato l’ironia “disruptive” della cantante, alcuni utenti locali hanno sollevato polemiche riguardo al decoro urbano, specialmente in un periodo in cui ancora si discute dell’introduzione di un ticket di ingresso di 2 euro per contingentare i flussi turistici alla fontana.

Nonostante le piccole controversie, Katy Perry ha dimostrato che, anche nell’era del digitale, il desiderio di tornare nella Città Eterna non ha prezzo. O meglio, si paga con carta!