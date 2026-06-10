Attualità

“Nessuna omissione”, l’avvocato smentisce accuse a Belen

Le parole del legale all'Ansa: "Ricostruzione dei fatti artificiosa"

di Paolo Diacono - 10 Giugno 2026

L’avvocato di Belen Rodriguez smentisce le accuse alla showgirl. E, in una nota inviata all’Ansa, riferisce che le notizie che circolano a proposito della sua assistita ne starebbero danneggiando la reputazione senza avere alcun fondamento. Insomma, il legale Giuseppe Russo ribadisce che “relativamente ad alcuni lievi incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso”.

“False accuse a Belen”, la nota dell’avvocato

La nota che l’avvocato di Belen ha inviato all’agenzia di stampa riferisce che “alcune notizie di stampa non corrispondenti al vero stanno ingiustamente danneggiando l’immagine della signora Rodriguez, così come l’illecita diffusione di notizie riservate inerenti alla sua salute da parte di strutture sanitarie e pubblici ufficiali con una ricostruzione dei fatti artificiosa”. Insomma, tutto falso e smentita già arrivata.

La vicenda

Le notizie a cui si riferisce il legale della showgirl si collegano agli articoli che riportano alcuni episodi avvenuti il 23 maggio scorso. Quando colpì, prima, lo specchietto di un’auto in sosta. E poi causò un altro incidente che coinvolse diverse autovetture e uno scooter. Causando alcuni feriti, per loro fortuna con conseguenze lievi. Rodriguez, a bordo del suo Suv, non si sarebbe fermata. E, anzi, avrebbe tirato dritto. Questo è il punto contestato. Nessuna omissione di soccorso, secondo l’avvocato, per Belen Rodriguez. Nell’ambito della vicenda pure un’altra questione: “In alcuni articoli – dice il legale- compare addirittura il nominativo del pubblico ministero assegnatario del fascicolo d’indagine, il che lascia basiti ritenuto che in tale eventualità gli unici che ne possono essere a conoscenza, oltre agli inquirenti, sono l’indagata e il suo difensore”.