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Kia lancia Open Lab e la nuova EV2 Long Range da 453 km di autonomia

di Italpress - 16 Settembre 2026

MILANO (ITALPRESS) – Un laboratorio aperto a talenti e community, con il tennis come primo terreno di sperimentazione, e una nuova elettrica compatta con fino a 453 chilometri di autonomia in grado di raggiungere fino a 670 km nel ciclo urbano. Kia Italia presenta Kia Open Lab e lancia sul mercato la nuova EV2 Long Range. Il progetto è stato presentato oggi al Castello di Tolcinasco, alla presenza, tra gli altri, del brand ambassador Lorenzo Musetti, e punta a rafforzare il rapporto tra il marchio, la creatività e il pubblico.

La prima edizione di Kia Open Lab, denominata “Open Mic”, sarà dedicata al tennis e porterà alla selezione dell’Official Correspondent di Kia Italia agli Australian Open 2027. Il contest partirà a ottobre: gli aspiranti partecipanti dovranno caricare un video nel quale, per 30 secondi, si improvvisano commentatori di una situazione a scelta, dalla partita di tennis alla quotidianità di un giro al supermercato. Una giuria, della quale faranno parte anche Musetti e Darderi, selezionerà il vincitore, che sarà portato da Kia a Melbourne per raccontare dal vivo una delle partite degli Australian Open sui canali social del brand.

“Kia Open Lab dà l’opportunità a potenziali clienti di entrare nella nostra community e di mettersi alla prova in modo creativo”, ha spiegato Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia. “Crediamo che sia un elemento in più per vivere in maniera diversa, creativa e innovativa il rapporto con il mondo del tennis, soprattutto in un momento in cui in Italia ci sono tennisti che ci stanno dando grandi soddisfazioni”.

