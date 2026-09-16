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Mazda MX-5 accende il Minardi Day, debutta in pista la nuova Yakudo

di Italpress - 16 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno Mazda Italia partecipa al Minardi Day e in tale contesto presenterà al pubblico italiano la nuova Mazda MX-5 2027 YAKUDO, la serie speciale che interpreta in chiave ancora più distintiva l’essenza della roadster più venduta al mondo. La manifestazione, ospitata all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, riunisce monoposto, prototipi, vetture storiche e protagonisti del motorsport in un fine settimana dedicato alla memoria sportiva, alla cultura automobilistica e al contatto diretto tra pubblico, mezzi e piloti. In questo contesto autentico e coinvolgente, la MX-5 porterà in pista la propria anima sportiva e offrirà agli appassionati l’opportunità di sperimentarne agilità, equilibrio e immediatezza di risposta attraverso emozionanti hot lap al fianco di piloti professionisti. Resta centrale il legame con la Community MX-5, una rete viva di proprietari e appassionati che interpreta l’auto non soltanto come oggetto, ma come punto di partenza per creare relazioni, condividere viaggi e vivere insieme eventi dedicati. E’ questo senso di appartenenza a rendere la MX-5 un fenomeno capace di attraversare generazioni, acquistare la roadster infatti significa entrare in una comunità unita dalla stessa idea di guida genuina, leggera e accessibile. Il Minardi Day rappresenta il palcoscenico ideale per rinnovare tale legame, mettendo in contatto clienti, fan del marchio e pubblico del motorsport.Il nome Yakudo richiama un concetto giapponese di dinamismo, vitalità ed energia pulsante. La serie speciale nasce dalla base tecnica della Homura, che sulla MX-5 2027 affina ulteriormente il proprio carattere con ammortizzatori sportivi Bilstein e barra duomi anteriore, oltre ai cerchi RAYS forgiati da 16 pollici e all’impianto frenante Brembo. La serie speciale Yakudo è proposta unicamente con carrozzeria Soft Top, capote Silver, pinze freno Silver, rivestimenti in Alcantara® per plancia e pannelli porta e badge dedicati all’esterno e nell’abitacolo, compresi gli elementi illuminati sui tappetini. Una composizione immediatamente riconoscibile, pensata per rendere unica ogni interazione con la vettura e dare forma contemporanea alla filosofia Mazda “Crafted with Japanese Soul”.Il facelift della Mazda MX-5 2027 evolve nel segno di una sportività ancora più autentica, con le versioni Homura e Yakudo a rappresentare il vertice della gamma. Il rinnovato motore Skyactiv-G aspirato da 1,5 litri adotta una nuova mappatura che incrementa potenza e coppia, offrendo una risposta più pronta e una progressione ancora più coinvolgente. A completare l’esperienza, un lavoro dedicato al sound, grazie al sistema di accordo ISE che trasmette il suono dell’aspirazione direttamente nell’abitacolo, accompagna ogni accelerazione con una presenza sonora intensa e appagante, ispirata al mondo delle supersportive, ma sempre coerente con la leggerezza e la naturalezza di risposta che da sempre contraddistinguono MX-5.Nelle configurazioni più sportive, componenti di elevata qualità come gli ammortizzatori Bilstein, la barra duomi anteriore, i cerchi forgiati e i freni Brembo contribuiscono a incrementare precisione, controllo e reattività. L’obiettivo non è ricercare la prestazione come valore assoluto, ma elevare ulteriormente la qualità del dialogo tra conducente e vettura, infatti il motore risponde con maggiore energia, il telaio comunica in modo più chiaro e la dinamica di guida rimane lineare, intuitiva e naturale accompagnata da un sound coinvolgente. Gli aggiornamenti alla mappatura del motore 1.5 Skyactiv-G sono estesi anche agli allestimenti Kazari ed Executive, rendendo più vivace e gratificante l’esperienza di guida lungo l’intera gamma.La Mazda MX-5 2027 beneficia inoltre di una serie di aggiornamenti al propulsore che ne affinano ulteriormente prestazioni ed efficienza. Il motore Skyactiv-G aspirato da 1,5 litri eroga ora 136 CV e 155 Nm di coppia, mentre il consumo combinato, secondo il ciclo WLTP, scende a 6,1 l/100 km, con emissioni di CO2 pari a 139 g/km.A completare l’evoluzione della MX-5 contribuiscono le tecnologie di sicurezza avanzate, progettate per supportare il conducente senza interferire con il piacere di guida. Per la prima volta, il Driver Attention Alert (DAA), il sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente, è disponibile di serie su tutti gli allestimenti, offrendo un ulteriore livello di supporto alla guida.Come ha sottolineato il Presidente e CEO di Mazda Motor Corporation, Masahiro Moro, la “Joy of Driving” è l’essenza non negoziabile della Casa e il punto di partenza di ogni attività di sviluppo. Non coincide soltanto con la prestazione pura, ma comprende la funzionalità dell’auto, la qualità delle sue risposte e, soprattutto, la dimensione emotiva dell’esperienza. Significa mettere la persona al centro e progettare ogni comando affinchè il veicolo reagisca in modo naturale, coerente e prevedibile alle intenzioni di chi guida.Nella MX-5 questa filosofia emerge in ogni istante: nella progressione lineare dell’acceleratore, nella precisione dello sterzo, nella modulabilità della frenata e nel modo in cui il telaio comunica ciò che accade sotto le ruote. La risposta dell’auto non deve sorprendere o sovrastare il conducente, ma accompagnarlo. E’ proprio questa continuità tra gesto e reazione a generare fiducia, controllo e coinvolgimento, rendendo gratificante anche il più semplice degli spostamenti.Alla base della filosofia Mazda c’è la Kansei Engineering, una metodologia di sviluppo industriale codificata negli anni Settanta dal professor Mitsuo Nagamachi presso l’Università di Hiroshima. Il suo principio è trasformare le sensazioni e le percezioni dell’utente in precise scelte progettuali, traducendo ciò che una persona desidera provare al volante in caratteristiche concrete della vettura.Nel mondo dell’automobile, questo approccio significa progettare non solo in funzione di ciò che la vettura deve fare, ma anche di come il conducente deve percepirne il comportamento. La risposta dell’acceleratore e dei pedali, il carico dello sterzo, il comportamento del telaio, il sound del motore e i tempi di reazione della vettura vengono quindi armonizzati per creare un’interazione naturale, intuitiva e coerente. L’obiettivo è fare in modo che ogni comando produca una risposta immediatamente comprensibile, stabilendo una connessione diretta tra le intenzioni del conducente e il comportamento dell’automobile.Nella Mazda MX-5 2027, e in particolare nella nuova Yakudo, la Kansei Engineering trova una delle sue espressioni più autentiche. La risposta più pronta del motore, la precisione dello sterzo, la modulabilità della frenata, il comportamento del telaio e il sound dell’aspirazione concorrono a creare un’esperienza di guida in cui precisione e coinvolgimento nascono dall’equilibrio, non dall’eccesso. E’ questa naturalezza della risposta, insieme alla capacità della vettura di comportarsi come il conducente si aspetta, a rendere concreta la filosofia Mazda della Joy of Driving.Nel corso dell’evento, la Mazda MX-5 2027 Yakudo, insieme alla versione Homura, sarà protagonista di sessioni dinamiche dedicate, pensate per metterne in risalto agilità, stabilità e leggerezza. A bordo, al fianco di piloti professionisti, gli ospiti potranno vivere la velocità non come semplice espressione della prestazione, ma come un’esperienza fatta di precisione, equilibrio e connessione. Gli hot lap saranno così l’occasione per scoprire come la filosofia Joy of Driving resti autentica anche quando la MX-5 viene portata vicino ai propri limiti dinamici.Al Minardi Day 2026, la pista dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola offrirà quindi agli appassionati l’opportunità di sperimentare direttamente questa filosofia, non soltanto attraverso le prestazioni della MX-5 2027, ma soprattutto attraverso quella connessione immediata tra persona e automobile che da sempre rappresenta l’essenza dell’iconica roadster. Un’esperienza che unisce la passione per il motorsport alla possibilità di entrare in contatto con una vettura progettata per trasformare ogni input del conducente in una risposta naturale, precisa e coinvolgente.Con la MX-5 2027, Mazda rinnova una delle icone della propria storia senza alterarne l’essenza, arricchendo la gamma con tre interpretazioni capaci di esprimere altrettante sfumature della filosofia della roadster. La Kazari rappresenta l’anima più elegante e raffinata della MX-5, attraverso materiali, colori e dettagli che esprimono la maestria artigianale giapponese; la Homura ne esalta invece il carattere sportivo, grazie a componenti sviluppati per aumentare precisione, reattività e controllo; la nuova Yakudo, infine, porta questa vocazione ancora più avanti, combinando contenuti tecnici e dettagli esclusivi in una serie speciale dal carattere deciso e distintivo.A completare l’evoluzione della gamma, il nuovo Zinc Green è già ordinabile su tutte le versioni della Mazda MX-5, con le prime vetture in arrivo nelle concessionarie a partire da gennaio 2027. Il nuovo colore riporta il verde nella palette della roadster dopo vent’anni, con una tonalità dal forte valore evocativo che richiama la storia di MX-5 e, al tempo stesso, ne valorizza le superfici compatte attraverso un’espressione contemporanea, elegante e distintiva.La MX-5 2027 conferma così la capacità di Mazda di evolvere un’icona mantenendone intatto il carattere. Dalla raffinatezza della Kazari alla vocazione sportiva della Homura, fino all’espressione più dinamica e distintiva della Yakudo, ogni versione interpreta a modo proprio una filosofia che da oltre 36 anni rende MX-5 unica: offrire un rapporto diretto, autentico e coinvolgente tra guidatore e automobile. E’ questa continuità, attraverso quattro generazioni e innumerevoli serie speciali, ad aver trasformato la MX-5 nella roadster più venduta al mondo.

– Foto ufficio stampa Mazda –(ITALPRESS).