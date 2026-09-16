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Nuova Lancia Gamma presentata al Mimit, l’Italia al centro del progetto

di Italpress - 16 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Lancia Gamma è stata protagonista oggi di una presentazione istituzionale presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in un luogo particolarmente significativo per un progetto che nasce dal design, dall’ingegneria e dalle capacità produttive italiane.

All’incontro hanno partecipato Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis, e Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia. La presentazione ha offerto l’occasione per approfondire il contributo di Gamma al percorso di Lancia e, più in generale, il ruolo dell’Italia nella strategia industriale di Stellantis nel Paese. Disegnata a Torino presso il Centro Stile Lancia, sviluppata e industrializzata in Italia e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, Gamma nasce da un sistema di competenze che coinvolge designer, ingegneri, tecnici, operatori e fornitori.

Con l’arrivo del nuovo modello Lancia, accanto a Jeep Compass, DS N°8 e DS N°7, Melfi conferma la capacità del Gruppo di trasformare competenze e tecnologia italiane in prodotti destinati anche ai mercati internazionali.

“La nuova Lancia Gamma è una dimostrazione concreta del ruolo che l’Italia continua ad avere nella strategia industriale di Stellantis. Melfi rappresenta un patrimonio di competenze, tecnologia e qualità, così come gli altri nostri stabilimenti italiani. Ma il futuro dell’industria automobilistica europea dipenderà anche dalle decisioni che siamo in grado di prendere oggi: servono regole capaci di restituire competitività al settore, sostenendo il Made in Europe, le auto compatte e i veicoli commerciali leggeri. Stellantis sta facendo la propria parte e Gamma ne è una testimonianza concreta.” Afferma Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis.

