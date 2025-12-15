Attualità

“Kuma”: in Giappone il kanji dell’anno è l’orso

L'animale scelto in una cerimonia pubblica seguita in tutto il Paese come carattere dell'anno che volge al termine

di Dave Hill Cirio - 15 Dicembre 2025

Un orso si disseta nell'Osaka Zoo

Il kanji scelto come “carattere dell’anno 2025” in Giappone è kuma che significa orso. La selezione, al tempio Kiyomizu-dera di Kyoto, in occasione dell’annuale evento organizzato dalla Japan Kanji Aptitude Testing Foundation con voto popolare nazionale. È la prima volta che il kanji “orso” conquista questo titolo.

Perché l’orso?

La scelta di kuma riflette un anno in cui il Giappone ha visto una aumentata presenza di orsi selvatici in aree abitate, con sorprendenti avvistamenti e attacchi che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Incidenti con orsi sono stati segnalati anche in zone rurali e urbane, con impatto sulla vita quotidiana in diverse prefetture.

La cerimonia e la tradizione: la scelta di “kuma”

Lo scorso 12 dicembre, in Giappone. la scelta del kanji dell’anno in un rito che coinvolge cittadini da tutto il Paese. Gli iscritti votano tramite cartoline, online o in persona, scegliendo il carattere che meglio racconta l’anno appena trascorso. Il kanji vincitore viene quindi scritto in grandi dimensioni su carta di washi dal capo sacerdote del tempio Kiyomizu-dera, luogo simbolico per questa cerimonia.

La storia del simbolo

Il kanji — l’ideogramma giapponese utilizzato anche in cinese — non è solo un carattere linguistico, ma spesso funge da specchio della realtà collettiva. In passato, kanji come “oro” o “tassa”hanno rappresentato eventi economici o sociali di rilievo. La vittoria di kuma indica come la questione della fauna selvatica abbia influenzato la percezione pubblica quest’anno.

La curiosità

Un altro elemento che ha contribuito alla scelta è stato il ritorno in Cina di quattro panda giganti — celebrità per i media giapponesi — dopo essere stati negli zoo del Paese. Anche questo evento ha influito sulla percezione collettiva, legando simbolicamente la presenza dell’orso alla cultura popolare dell’anno.

Leggi anche In Giappone tra 500 anni tutti avranno lo stesso cognome

I kanji degli anni scorsi

Tra i kanji scelti negli anni passati, ideogrammi come “riso” o – appunto – “oro”. Caratteri che rappresentano spesso temi economici, sociali o sportivi. La scelta di kuma risulta assai diversa, segnando una tendenza in cui la natura e la convivenza uomo-fauna entrano nel discorso pubblico nazionale.