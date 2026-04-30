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La Cina approva una legge per rafforzare il sistema di assistenza sociale

di Italpress - 30 Aprile 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La massima assemblea legislativa cinese ha approvato oggi una legge sull’assistenza sociale, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno ai bisogni essenziali e garantire una rete di protezione più solida per le fasce vulnerabili.

La legge è stata approvata in terza lettura durante una sessione legislativa del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, svoltasi da lunedì ad oggi.

La legge entrerà in vigore il primo luglio 2026.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-