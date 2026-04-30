Biennale, Meloni: al posto di Buttafuoco non avrei aperto alla Russia

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Salvini: autonomi e democratici, meglio non poteva andare

di Askanews - 1 Maggio 2026

Milano, 30 apr. (askanews) – “Non so dire se le dimissioni della giuria della Biennale Arte siano collegate all’invio degli ispettori, io posso solo ripetere che la scelta che è stata fatta sul padiglione della Russia è una scelta che il governo ha dichiarato di non condividere, dopodiché la Biennale è un ente autonomo e Buttafuoco è una persona capacissima. Io questa scelta non l’avrei fatta al suo posto e questo è ciò che penso dall’inizio. Sugli ispettori credo si dovrebbe chiedere al ministro Giuli”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, commentando gli ultimi sviluppi dalla Biennale di Venezia.

“Rispetto l’autonomia della Biennale di Venezia e ritengo geniale la decisione dell’amico Buttafuco di consegnare i premi a fine Biennale e di sostituire i Leoni assegnati da una giuria di cinque persone con la scelta dei visitatori. Sarà una Biennale autonoma e democratica, meglio di così non poteva andare”. Ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.